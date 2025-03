Le gouvernement a récemment présenté son troisième plan d'adaptation au changement climatique, ou PNACC 3, en détaillant un certain nombre de mesures qui devront aider l'Hexagone à se confronter à une nouvelle réalité plus si lointaine.

Avec déjà une température moyenne à +1,7 degré par rapport à la période pré-industrielle en 2023, le réchauffement climatique est déjà là avec des conséquences qui seront de plus en plus difficiles à supporter.

Et ce d'autant plus que l'Europe est plus touchée que d'autres zones géographiques par la hausse des températures. Selon la TRACC (Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique), la barre des +2 degrés pourrait être franchie dès 2030 et la progression se poursuivra avec +2,7 degrés d'ici 2050 et +4 degrés en 2100 sans accélération des efforts actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Quelles seront les conséquences sur le climat en France une fois atteint ce cap ? Météo-France a réalisé un rapport décrivant l'évolution attendue du climat en 2100 avec cette nouvelle donne.

Des canicules plus intenses au sud, des inondations au nord

Avec des température moyennes de +4 degrés, la région parisienne devrait se rapprocher du climat de Montpellier tandis que le Sud de la France connaîtra les grandes chaleurs typiques de l'Andalousie, avec des extrêmes plus importants et des étés de plus en plus caniculaires.

Il ne sera plus rare d'affronter des températures de plus de 40 degrés chaque année et les records locaux pourront aller jusqu'à 50 degrés. Météo France anticipe ainsi 10 fois plus de vagues de chaleur à l'horizon 2100.

En région méditerranéenne, ces épisodes seront plus longs et chauds, avec des nuits chaudes à plus de 20 degrés en plus grand nombre (jusqu'à 120 nuits par an sur le littoral).

Dans le même temps, il faudra composer avec des épisodes de pluie intense plus fréquents, notammant sur la partie nord du pays, augmentant le risque d'inondation et les effets de ruissellement.

Une future guerre de l'accès à l'eau ?

Plus globalement, la ressource en eau potable et/ou utilisable en agriculture sera mise à mal. Météo France note que l'évapotranspiration de la végétation augmentera de 20%, la rendant bien plus vulnérable aux incendies et à des sécheresses plus intenses.

De fait, les journées de gel et l'enneigement diminueront sensiblement dans les zones de montagne, avec une forte réduction des jours de neige au sol en hiver (couche de plus de 5 cm) sur l'ensemble des massifs, affaiblissant les réservoirs naturels d'eau douce dans les vallées et la production d'électricité hydraulique.

Toutes les régions de France sont touchées par le réchauffement climatique mais pas de la même façon et il est donc important d'adapter les dispositifs en fonction des contraintes locales qui s'annoncent.