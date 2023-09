Avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan équipés de panneaux solaires, la mission Chandrayaan-3 de l'Inde sur la Lune est en sommeil depuis le début du mois. Aux environs du pôle Sud, elle est confrontée à la nuit lunaire, après avoir œuvré pendant un jour lunaire, soit l'équivalent de quatorze jours terrestres.

En profitant du lever du Soleil et de la bonne orientation des panneaux solaires, un réveil est espéré vers le 22 septembre. Il est loin d'être garanti, tout en sachant que la mission est d'ores et déjà considérée comme un succès. Ce succès est d'autant plus retentissant parce qu'il est intervenu peu après l'échec de la Russie avec Luna-25.

Parmi les charges utiles de Vikram, ISLA (Instrument for Lunar Seismic Activity) avait pour objectif de mesurer la sismicité autour du site d'atterrissage, délimiter la structure de la croûte et du manteau de la Lune.

Un événement sismique lunaire

Pourvu de six accéléromètres de haute sensibilité, ISLA a enregistré les vibrations dues aux mouvements du rover et d'autres charges utiles. Contrairement à des sismomètres précédemment installés sur la Lune, il n'était pas à proximité de l'équateur de la Lune.

Fin août, l'agence spatiale indienne (ISRO) a déclaré que son atterrisseur lunaire a enregistré un événement qui semble être d'origine naturelle. Tout en ajoutant que " la source de cet événement fait l'objet d'une enquête. "

L'ISRO précise que l'instrument ISLA doit principalement mesurer les vibrations au sol qui sont générées de manière naturelle, par des impacts et des événements artificiels. L'événement à caractériser a été enregistré lors de la navigation du rover Pragyan.

Une première en presque 50 ans ?

Space.com souligne que des données sismiques pour la Lune ont été recueillies dans le cadre des missions américaines Apollo à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Chandrayaan-3 pourrait avoir enregistré ses propres preuves de l'équivalent sur la Lune d'un tremblement de terre.

Tout cela laisse augurer que notre satellite naturel connaît bien davantage de choses sous sa surface qu'imaginé par la plupart d'entre nous.

N.B. : Source images : ISRO.