Pendant que la mission indienne Chandrayaan-3 visait une région proche du pôle sud lunaire depuis son lancement en juillet, la Russie a tenté de lui voler la vedette en déclenchant une mission Luna-25 avec le même objectif d'un alunissage en douceur dans cette région encore inexplorée.

Avec sa trajectoire plus directe, la sonde Luna-25 pouvait espérer alunir quelques jours avant l'alunisseur Vikram indien et s'offrir les lauriers d'une première mondiale. Après une première série de manoeuvres réussies, les choses se sont compliquées au moment du freinage devant lui permettre d'atteindre le sol lunaire.

L'alunisseur tel qu'il aurait dû se poser

L'agence russe Roscosmos a dû reconnaître avoir perdu le contact avec sa sonde le 19 août, estimant qu'elle s'était vraisemblablement crashée lors de la phase de descente à la suite d'un freinage insuffisant.

La sonde LRO à la recherche de Luna-25

Même si la Russie compte bien continuer à réaliser des missions spatiales, cela porte un coup à son prestige de pionnier de la conquête spatiale et cela ne lui permettra pas de briller sur la scène internationale après sa dernière mission lunaire datant de 1976, à l'ère soviétique.

Qu'est devenue la sonde Luna-25 ? La NASA a pu retrouver sa trace grâce à sa sonde orbitale LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) qui a pris des images du point d'impact.

Le cratère marqué d'une flèche est sans doute le lieu du crash de Luna-25

Les clichés pris avec l'intrument LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) et comparés avec les derniers en date (2022) de la même zone. Ils montrent l'apparition d'un nouveau cratère de 10 mètres de diamètre sur la pente intérieure du cratère Pontécoulant G (il y a en toute une série identifiée de A à M), dans une portion sud-est de la Lune.

Un nouveau cratère sur la Lune

Ce tout nouveau cratère étant à proximité du point d'impact estimé de Luna-25, la NASA estime qu'il ne s'agit pas d'un choc naturel et qu'il a été créé lors du crash de la sonde.

Le point d'impact se situe à environ 400 kilomètres du point d'alunissage initialement prévu pour la sonde Luna-25. La mission russe d'alunissage en douceur sur un point méconnu de la Lune aura donc échoué.

Quelques jours plus tard en cette fin août, Chandrayaan-3 a réussi pour sa part son alunissage et a libéré un petit rover Pragyan qui a immédiatement commencé à explorer le territoire lunaire et à analyser son environnement.