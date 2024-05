La Chine multiplie les projets spatiaux et cherche à réaliser des premières mondiales démontrant sa capacité à gérer des missions complexes et inédites. La Lune constitue évidemment un terrain de jeu idéal et plusieurs missions Chang'e ont déjà permis de tester avec succès de multiples technologies.

En attendant de pouvoir installer une base lunaire internationale, les missions s'enchaînent à un rythme rapide. La mission Chang'e-6 qui vient de décoller va tenter de se poser sur la face cachée de la Lune (ce qui a déjà été réalisé lors de la mission Chang'e-4) pour y collecter des échantillons qui seront ramenés ensuite sur Terre.

Si elle réussit, ce sera une première mondiale avec la possibilité de récupérer une précieuse matière première dont l'analyse doit permettre d'en savoir plus sur l'histoire de notre satellite naturel mais aussi d'évaluer les ressources intéressantes exploitables à l'avenir pour une installation durable d'humains.

Une mission riche en exploits techniques

Pour l'heure, un lanceur Longue Marche 5 porteur du véhicule Chang'e-6 a décollé ce jour de la base Wenchang (province de Hainan) avec succès et réalisé la séparation au bout de 37 minutes pour positionner la sonde sur une orbite de transfert vers la Lune, indique l'agence Xinhua.

La mission Chang'e-6 juste avant le décollage (credit Xinhua)

Cette première phase de mise en orbite a été un total succès, a confirmé l'agence spatiale chinoise CNSA. Le plus dur reste à faire : se rapprocher de la Lune et se poser en douceur sur la face cachée mais l'infrastructure est prête pour y parvenir.

En début d'année, un satellite-relais de communication Queqiao-2 a été placé sur une orbite qui permettra d'échanger des données entre la Terre et le vaisseau Chang'e-6 côté face cachée.

48 heures après son alunissage, le véhicule utilisera un bras robotique pour récupérer des morceaux de roche et du régolithe lunaire à la surface, ainsi que du matériau du manteau en creusant le sol.

Une précieuse ressource à récupérer

Dans le même temps, plusieurs instruments scientifiques (dont certains d'origine française) réaliseront de précieuses mesures au niveau de la face cachée, dont l'aspect est très différent de celle qui est toujours visible depuis la Terre.

Une fois sécurisés dans des containers, les échantillons devront quitter le sol lunaire et rejoindre une sonde restée en orbite avant d'entamer le voyage de retour vers la Terre.

Cela fait beaucoup d'étapes risquées à franchir mais si l'opération réussit, le pays pourra récupérer jusqu'à 2 Kg d'échantillons lunaires de la face cachée. Une mine d'or que les scientifiques chinois pourront explorer en priorité avant de céder des échantillons à la communauté internationale.