Comme chaque semaine, Amazon propose de nouvelles ventes flash, offrant des réductions intéressantes sur une large sélection de produits populaires, de l’électronique aux articles pour la maison. En voici quelques-unes.
TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine
- Traqueur Bluetooth UGREEN FineTrack Slim S pour Samsung Galaxy à 22,22 € avec les -5% au moment de passer la commande (ultra fin 1,7 mm, IP68, compatible SmartThings)
- Chargeur induction 2-en-1 UGREEN MagFlow Qi2 15W pour iPhone à 29,99 € soit -40% (inclinaison réglable, design pliable)
- Manette mode portable pour Switch / Switch OLED HORI Split Pad Pro - Noir à 35,83 € (-28%)
- LEGO Star Wars 75362 La Navette T-6 d'Ahsoka Tano à 46,33 € avec les -10 € au moment de passer la commande
- HONOR Pad 10 - WiFi 256 Go Gris à 274 € soit -8% (12,1" 2,5K 120Hz, HDR, Snapdragon 7 Gen 3 octa-core 4nm, 6 haut-parleurs, 10100 mAh, SuperCharge 35W...)
- OPPO Reno14 FS 5G - 12 + 512 Go Bleu ou vert + Chargeur 45W SUPERVOOC inclus à 341,05 € soit -21% (6,57" 120Hz AMOLED FHD+, caméras IA 50MP + 32MP, photo sous-marine, 6000mAh, IP69, fonction télécommande IR universelle, numérisation de documents...)
- Machine espresso avec broyeur Delonghi Autentica ETAM29.660.SB à 399 € soit -30% (5 recettes café et boissons lactées, intensité, longueur, volume de mousse et température réglables, écran LCD, nettoyage automatique...)
- Carte graphique Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 12Go GDDR7 OC Edition à 609,95 € (-28%)
- PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10 à 1 049,99 € soit -19% (15,6'' IPS FHD, Core i7-13650HX 14 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX 5060 8 Go, Windows 11, WiFi 6)
- Générateur électrique portable AFERIY P310 à 1 471,97 € soit -16% (3600W jusqu'à 7200W, batterie LiFePO4 3840Wh, UPS, 3 prises de sortie CA, 6 ports USB et 4 prises de sortie CC, lumière LED avec mode SOS, poignée rétractable + roues intégrées)
