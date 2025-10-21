Trottinette électrique Twofish V1 MAX

Elle est équipée d’un moteur puissant de 400 W, capable d’atteindre une vitesse maximale de 32 km/h. Ses pneus tout-terrain de 10 pouces assurent une excellente absorption des chocs et une adhérence optimale, offrant une conduite fluide et stable sur différents types de routes.

Sa batterie de 36 V / 10,4 Ah permet de parcourir jusqu’à 25 km avec une seule charge et de gravir des pentes jusqu’à 15°.

Côté sécurité, elle dispose d’un frein à disque arrière, d’un feu stop, d’un phare avant haute luminosité et de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité nocturne. La surface antidérapante du repose-pied améliore la stabilité, tandis que la certification IPX4 protège contre les éclaboussures d’eau pour rouler sans crainte sous une légère pluie.

L’écran LCD intégré affiche en temps réel la vitesse, le niveau de batterie et d’autres informations utiles. Grâce à l’application mobile, il est possible de suivre les statistiques de conduite et de personnaliser divers réglages.

Capable de supporter jusqu’à 120 kg, la V1 MAX propose trois vitesses réglables (15, 20 et 25 km/h) afin d’adapter la conduite à chaque situation.

Vous pouvez obtenir la trottinette électrique Twofish V1 MAX à 149 € en ce moment grâce au code NNNFRV1MT sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE.

POCO Pad (256 Go)

Elle est dotée d’un grand écran de 12,1 pouces avec une résolution 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une image nette et fluide. Certifiée TÜV Low Blue Light, elle réduit l’émission de lumière bleue pour un meilleur confort visuel lors d’une utilisation prolongée.

Elle embarque une batterie haute capacité de 10 000 mAh, assurant une excellente autonomie, avec une recharge rapide de 33 W. Son processeur Snapdragon 7s Gen 2, gravé en 4 nm, garantit des performances fluides et efficaces, adaptées aussi bien au travail qu’au divertissement.

La tablette propose un audio immersif grâce à ses quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos.

Retrouvez la POCO Pad 256 Go en gris à 167,08 € grâce au code FRFF15 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis la France (prix officiel 300,20 €).

TV OLED Panasonic 55Z80AEZ 4K 55"

Grâce à la technologie OLED, elle offre des noirs profonds, un contraste élevé et des couleurs d’une grande fidélité. Son processeur HCX, avec un traitement d’image de qualité cinéma, assure des images claires et détaillées.

Équipée de Fire TV, elle permet une navigation fluide et personnalisée, avec des recommandations de contenu adaptées à vos habitudes. Les joueurs peuvent profiter du Game Mode Extreme et du Game Control Board, compatibles HDMI 2.1, 144 Hz et VRR, pour un jeu plus fluide et réactif.

Côté audio, le Surround Sound Pro vous plonge au cœur de l’action avec un son enveloppant et dynamique. La TV prend également en charge les principaux formats HDR, dont Dolby Vision, HDR10+ et HLG, pour des images lumineuses et parfaitement nuancées.

La TV OLED Panasonic 55Z80AEZ est en promotion à 699,99 € au lieu de 729,99 € en ce moment sur Cdiscount.



