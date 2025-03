On commence avec le chargeur rapide UGREEN Nexode Uno 65W.

Le Nexode Uno GaN 65W est un chargeur USB-C en forme de robot assurant une recharge ultra-rapide grâce à Nexode, une technologie qui optimise l’alimentation des appareils en ajustant intelligemment la puissance délivrée.

Doté de deux ports USB-C et d’un port USB-A, il offre une charge efficace pour jusqu’à trois appareils simultanément, en s’adaptant aux principaux protocoles de charge rapide.

Son mini-écran LED affiche en temps réel l’état de la charge grâce à des émoticônes et s’illumine dès qu’il est branché.

Conçu pour une utilisation sécurisée, le chargeur intègre des protections avancées contre les surtensions, surchauffes, surintensités et courts-circuits, garantissant une recharge fiable et sans risque.

Retrouvez le chargeur UGREEN Nexode Uno 65W en noir, rose ou bleu à 25,49 € grâce au code FRH25685 sur le site officiel de la marque à l'occasion des réductions de printemps.

Cette version est livrée avec un câble 60W de 1 mètre, mais vous avez la possibilité de choisir différents bundles avec un ou plusieurs câbles plus puissants.

Des cadeaux vous sont également proposés : vous avez le choix entre un câble USB-C 60W, le chargeur Nexode 20W, un support pour tablette ou un hub USB-C 5-en-1.



On continue avec le robot cuiseur Moulinex Companion XL HF80DB10.

Avec sa puissance de 1550 W, ses 12 vitesses et ses nombreux programmes automatiques, il permet de réaliser sauces, soupes, plats mijotés, cuissons vapeur, pâtisseries et desserts. Son mode manuel offre un contrôle précis sur le temps, la température et la vitesse, avec des fonctionnalités Pulse et Turbo pour s’adapter à toutes vos envies. Son bol de 4,5 L, dont 3 L utiles, permet de préparer des repas pour jusqu’à 10 personnes.

Avec une plage de températures allant de 30 à 150°C, il couvre de nombreuses techniques culinaires et offre une flexibilité optimale.

En complément, l’application Moulinex propose régulièrement de nouvelles recettes, la possibilité de sauvegarder ses préférées et même une fonctionnalité "Dans mon frigo" pour cuisiner avec les ingrédients disponibles et limiter le gaspillage alimentaire.

Fourni avec cinq accessoires – couteau hachoir, couteau pétrisseur/concasseur, batteur, mixeur et panier vapeur – il s’adapte à une multitude de recettes.

Le multicuiseur Moulinex Companion XL HF80DB10 est disponible en ce moment à 349,99 € au lieu de 602,99 €, soit une remise de 42 % chez Darty avec livraison standard gratuite.



Enfin, on termine avec l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo.

Elle atteint une vitesse d’impression de 600 mm/s avec une accélération maximale de 20 000 mm/s² et offre un volume d’impression spacieux de 250 x 250 x 260 mm.

Le moteur Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) apporte une flexibilité avancée en permettant l’impression jusqu’à huit couleurs simultanément grâce à la connexion de deux boîtiers. Il garantit une qualité optimale grâce à la reconnaissance RFID des filaments et intègre une fonction de séchage actif qui protège les filaments de l’humidité pendant 24 heures. Ce système intelligent réduit les risques d’enchevêtrement et assure des transitions de couleur précises.

La Kobra 3 d’Anycubic se distingue par sa structure renforcée avec des axes XY et Z optimisés, garantissant stabilité et précision. Son ventilateur haute performance, tournant à 7 000 tr/min, assure un refroidissement efficace pour des impressions rapides et nettes.

Grâce à la technologie LeviQ 3.0, le décalage Z s’ajuste automatiquement, garantissant des couches uniformes et une excellente adhérence.

Dotée de fonctionnalités intelligentes, elle intègre un détecteur de tension de courroie, la reprise d’impression après coupure et un capteur de fin de filament pour une impression continue sans interruption. Elle supporte des températures d’extrusion allant jusqu’à 300°C et son design permet un remplacement rapide des buses.

L’imprimante embarque une carte mère 32 bits, un écran tactile inclinable de 4,3 pouces, ainsi qu’un système de détection de colmatage et de remplissage automatique, offrant une expérience fluide et optimisée sans nécessité d’interventions manuelles.

L'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo est en ce moment à 275,99 € au lieu de 354,79 €, soit une remise de 22 % sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Pour rappel, son prix de base s'élève à 599 €.

