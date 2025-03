L'anniversaire Pixmania continue, avec des remises jusqu'au 31 mars sur une large sélection de smartphones, produits gaming, électroménager et image et son, avec en plus les codes promo suivants :

-25 € dès 500 € d'achat avec le code PIXPARTY25

-40 € dès 800 € d'achat avec le code PIXPARTY40

Et jusqu’au 1er avril, les offres suivantes sont également disponibles sur les produits Apple :

50 € cagnottés pour l’achat d’un produit Apple entre 400 € et 899 €

cagnottés pour l’achat d’un produit Apple entre 100 € cagnottés pour l’achat d’un produit Apple entre 900 € et 1 499 €

cagnottés pour l’achat d’un produit Apple entre 200 € cagnottés pour l’achat d’un produit Apple à plus de 1 500 €

Voici quelques promotions parmi les plus intéressantes en ce moment pour la PixParty.

TOP 10 des promos PixParty Pixmania du moment

Retrouvez l'ensemble des remises sur la page PixParty de Pixmania.

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec caméra de surveillance extérieure solaire eufy SoloCam S220, Xiaomi Watch 2 Pro BT et écouteurs Bluetooth ouverts Xiaomi OpenWear Stereo ainsi que les bons plans tablettes de l'anniversaire AliExpress.