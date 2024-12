C'est une initative européenne de longue haleine qui se concrétise. Pour harmoniser le marché et réduire la pollution des déchets électroniques, certaines catégories d'appareils électroniques vendus en Europe doivent obligatoirement intégrer un port USB-C depuis le 28 décembre 2024.

Cela concerne en premier lieu les smartphones, tablettes, écouteurs, enceintes connectées, liseuses et autres petits accessoires en évitant de multiplier les câbles et les chargeurs.

Dorénavant, un seul chargeur et un seul câble pourront servir à tout charger, sous réserve que le chargeur soit suffisamment puissant. Pour y voir plus clair, des pictogrammes sont ajoutés sur les emballages pour préciser la présence ou non d'un chargeur dans la boîte et la plage de puissance.

Plus tard, en 2026, les ordinateurs portables suivront le même chemin et devront obligatoirement proposer un port USB-C pour la charge. Techniquement, la plupart des fabricants ont déjà sauté le pas du connecteur USB-C, largement déployé dans les gadgets électroniques.

L'iPhone, dernier bastion de résistance

Il restait bien le cas emblématique d'Apple et de son connecteur Lightning abandonné à regret avec la série iPhone 15, après avoir proposé des accessoires de connexion entre Lightning et USB-C.

Les chargeurs et câbles inutilisés représenteraient 11 000 tonnes de déchets annuels et la nouvelle directive européenne devrait réduire de 1000 tonnes annuelles cette pollution.

Mais une question reste posée : comment faire avec les appareils et accessoires plus anciens qui ne disposent pas d'un connecteur USB-C et ne peuvent être connectés à un chargeur universel mais qui sont vendus par le canal du reconditionné ?

La décision a été prise de permettre de continuer à vendre les appareils qui ont déjà été utilisés en première main et qui ont fait l'objet d'un reconditionnement. En revanche, il ne sera plus possible aux revendeurs de proposer des lots d'appareils achetés par exemple en importation depuis d'autres marchés, comme la Chine ou les Etats-Unis, et de les proposer à la vente en Europe.

En reconditionné, le cas de l'iPhone 14

Cette nouvelle disposition pourrait avoir un impact sur le prix de certains appareils mobiles toujours très demandés, comme l'iPhone 14, les stocks étant amenés à se réduire faute de réapprovisionnements extérieurs, relève BFMTV.

La raréfaction créée par la mesure européenne va conduire à une montée des prix qui pourrait aller jusqu'à 20%, selon Recommerce, l'un des grands acteurs du reconditionné cité par le média. C'est peut-être le bon moment de revendre son iPhone 14 puisque les reconditionneurs seront potentiellement moins regardants sur son état général et plus généreux sur son prix de reprise.

En pratique, il restera difficile d'empêcher des plateformes de vente en ligne basées à l'étranger de continuer à vendre des smartphones importés ne répondant pas aux nouveaux critères européens.