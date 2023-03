Microsoft ne l'avait jamais caché et c'était une - discrète - annonce en marge de l'introduction du nouveau Bing début février. Les annonceurs n'ont pas été oubliés avec l'agent conversationnel animé par la technologie d'IA GPT-4 d'OpenAI et le modèle Prometheus de Microsoft.

Dans un billet de blog, Yusuf Mehdi, responsable Consumer Marketing chez Microsoft, écrit désormais que le groupe étudie la possibilité de placer des publicités dans l'expérience de discussion avec le chatbot de Bing.

Sans entrer dans les détails, il évoque par la même occasion le partage de revenus publicitaires avec des partenaires, dont le contenu a contribué à la réponse obtenue avec l'agent conversationnel. Un point qui demeure assez flou pour le moment.

Comme dans les résultats usuels

A priori, la monétisation du nouveau Bing sera assez similaire à l'existant au final. Microsoft assure en outre de sa volonté d'augmenter le trafic vers les éditeurs (d'aiguiller vers les sites) et d'augmenter également leurs revenus.

Une porte-parole de Microsoft se montre plus directe et explicite dans une réaction à The Verge. " Oui, les publicités apparaîtront dans le nouveau Bing, en particulier dans le chat (comme dans les résultats de recherche traditionnels). "

Elle ajoute : " Étant donné que le nouveau Bing est en preview, il peut y avoir une certaine variabilité dans la façon dont il s'affiche actuellement. Nous continuerons d'explorer de nouvelles possibilités d'expériences publicitaires. "

Un premier aperçu

Sur Twitter, il a été partagé une capture d'écran d'une requête sur des voitures bon marché. Le chatbot de Bing propose des liens sponsorisés qui sont clairement identifiés avec Ad.

À voir s'il y aura ultérieurement quelque chose de plus inventif que des liens ou réponses sponsorisés. Après tout le discours de Microsoft sur la révolution de l'IA générative…

Que ce soit avec le chatbot de Bing ou pour les nombreux autres services à base d'IA, il semble assez limpide que la publicité aura un rôle à jouer en matière de monétisation, même si la forme la mieux adaptée se cherche encore.