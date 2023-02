Actuellement en préversion sur ordinateur avant un lancement grand public, le nouveau Bing de Microsoft permet de converser avec un chatbot et s'appuie sur l'intelligence artificielle. La technologie repose sur un grand modèle de langage d'OpenAI qui est présenté plus puissant que pour ChatGPT (GPT-3.5), optimisé et personnalisé pour la recherche.

Ayant la faculté d'interroger le Web et ne se limitant ainsi pas à une base de connaissances bloquée à 2021 comme ChatGPT, cette IA est la démonstration d'une manière de travailler avec le modèle d'OpenAI. Microsoft fait allusion à un modèle Prometheus de sa conception.

En marge de l'introduction du nouveau Bing, Microsoft avait eu un message rapide pour les annonceurs, avec la promesse d'opportunités plus intelligentes et de nature à favoriser l'engagement auprès des clients, en mettant en avant des " expériences profondément personnalisées. "

Des liens sponsorisés avec le chatbot de Bing

Selon Reuters, Microsoft a commencé à discuter avec des agences publicitaires et teste déjà des publicités dans l'agent conversationnel du nouveau Bing. Il s'agit de liens sponsorisés usuels pour les résultats de recherche qui sont transposés et insérés dans les réponses générées par le chatbot.

Le groupe de Redmond prévoit par ailleurs un autre type de format publicitaire dans le chatbot par IA. Il sera destiné à des annonceurs dans des secteurs spécifiques, comme dans l'hôtellerie par exemple. Microsoft n'a toutefois pas fait de commentaire.

Microsoft a indiqué que chaque point de pourcentage de part de marché sur le search engine marketing pourrait lui rapporter 2 milliards de dollars supplémentaires de revenus publicitaires.

Boom du tarif des API de Bing Search

Dans un autre registre, une nouvelle grille tarifaire pour les API Bing Search de Microsoft va entrer en vigueur à partir du 1er mai 2023. Elle est synonyme d'une augmentation globale, même si la gratuité est conservée pour un millier de transactions par mois et à raison de trois transactions par seconde.

" Le nouveau modèle de tarification reflète plus fidèlement les investissements technologiques que Bing continue de faire pour améliorer la recherche ", peut-on lire. Les hausses de prix sont très prononcées.

L'investissement massif de Microsoft dans OpenAI et toute l'infrastructure coûteuse mise en place pour le nouveau Bing, avec la grosse puissance de calcul que cela implique pour l'IA, va laisser des traces. Dans le même temps, Microsoft cherche à obtenir rapidement un retour sur investissement.