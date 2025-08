Le succès de ChatGPT prend une nouvelle dimension. Le chatbot IA d'OpenAI entrevoit le cap impressionnant de 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires qui devrait être atteint cette semaine.

Ce gros chiffre est mentionné par Nick Turley, responsable produit ChatGPT, et il est à comparer aux 500 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine revendiqués fin mars. En l'espace d'un an, c'est un nombre d'utilisateurs qui a quadruplé.

Une croissance qui donne le vertige

L'explosion du nombre d'utilisateurs de ChatGPT s'accompagne de revenus à la hauteur. CNBC note que les revenus annuels récurrents d'OpenAI atteignent désormais 13 milliards de dollars, avec une projection à plus de 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

Par définition, cet indicateur financier représente le montant des revenus qu'une entreprise, en particulier avec un modèle d'abonnement, peut s'attendre à recevoir sur une base annuelle, à l'exclusion des revenus ponctuels ou non récurrents.

La performance est soutenue par des levées de fonds colossales, dont une récente de 8,3 milliards de dollars auprès d'investisseurs de premier plan.

Bientôt une offre Go plus accessible ?

Pour maintenir une telle dynamique, OpenAI semble déjà avoir une nouvelle carte à jouer. Des rumeurs persistantes évoquent le test d'un nouvel abonnement estampillé Go. Cette formule ChatGPT Go serait proposée à un tarif plus agressif que l'actuel forfait ChatGPT Plus, potentiellement autour de 10 ou 15 dollars par mois.

L'objectif serait de séduire les utilisateurs aux besoins plus modérés qui n'ont pas l'utilité des fonctionnalités les plus avancées, mais souhaitent un accès plus large aux modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI via ChatGPT.

Une course effrénée dans l'IA

Cette stratégie de diversification interviendrait dans un contexte ultra-compétitif. Google revendique par exemple plus de 450 millions d'utilisateurs actifs par mois pour son application Gemini, tandis que Meta a de très grosses ambitions avec ses Meta Superintelligence Labs.

La bataille pour la suprématie de l'IA pousse tous les acteurs à des investissements massifs. Par le biais du projet Stargate, OpenAI prévoit jusqu'à 500 milliards de dollars dans les infrastructures IA au cours des quatre prochaines années.