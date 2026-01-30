OpenAI met un point final à la saga GPT-4o. Le 13 février 2026, ce modèle sera définitivement retiré de ChatGPT, aux côtés de GPT-4.1, GPT-4.1 mini et OpenAI o4-mini. L'annonce met un terme à une période d'incertitude née en août dernier, lorsqu'une première suppression avait provoqué une vague de protestations.

Un modèle apprécié par une frange de la communauté

La popularité de GPT-4o reposait sur des qualités spécifiques très valorisées par certains utilisateurs de ChatGPT. Même s'il a également pu susciter la controverse.

OpenAI reconnaît avoir entendu les " commentaires clairs d'un sous-ensemble d'utilisateurs Plus et Pro " qui appréciaient son style conversationnel et sa chaleur, notamment pour des usages créatifs.

Cette mobilisation avait conduit l'entreprise à réintégrer le modèle, après le lancement de GPT-5. OpenAI assure avoir tiré parti de la période de sursis et des retours pour le développement de GPT-5.1 et GPT-5.2.

Par ailleurs, OpenAI a implémenté pour ChatGPT davantage de contrôle et de personnalisation sur la manière dont le chatbot est perçu. Des réglages de personnalité ont fait leur apparition, comme la chaleur ou l'enthousiasme.

OpenAI justifie la mise au rebut de GPT-4o

La grande majorité de l'utilisation a basculé vers GPT-5.2, ce qui constitue le principal argument d'OpenAI pour justifier sa décision. Le chiffre clé avancé est sans appel : seulement 0,1 % des utilisateurs choisissent encore GPT-4o chaque jour.

" Retirer des modèles n'est jamais facile, mais cela nous permet de nous concentrer sur l'amélioration des modèles que la plupart des gens utilisent aujourd'hui. " À noter que les changements ne concernent pour l'instant que ChatGPT et non les accès via l'API.

Pour ses modèles, OpenAI planche sur des problèmes récurrents de refus inutiles, de réponses trop prudentes ou moralisatrices. Des mises à jour sont prévues prochainement.