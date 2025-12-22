La dernière mise à jour de ChatGPT glisse la possibilité de personnaliser finement le ton du chatbot IA. Il est possible de moduler plusieurs traits de caractère de ChatGPT pour l'adapter aux préférences de chacun. Ces nouveaux réglages s'ajoutent aux styles de base déjà existants comme Professionnel, Décalé, Geek ou Efficace disponibles depuis novembre.

Des réglages Plus, Moins et Par défaut

Pour accéder aux options, il suffit de se rendre dans le menu Personnalisation du profil ChatGPT, que ce soit sur le Web ou les applications mobiles.

L'utilisateur y trouvera des curseurs pour plusieurs caractéristiques : Chaleureux, Enthousiaste, Émojis, et le recours à des titres et des listes. Chaque option peut être réglée sur Plus, Moins ou en conservant " Par défaut ".

En augmentant l'aspect chaleureux, ChatGPT adoptera un ton plus amical et plus personnel. À l'inverse, en le diminuant, ChatGPT fournira des réponses d'une longueur similaire, mais sur un ton émotionnellement neutre, privilégiant une approche factuelle et directe.

Pourquoi OpenAI introduit-il ce changement ?

Cette initiative n'est pas anodine et répond à des critiques récurrentes concernant la personnalité de ChatGPT. Par le passé, OpenAI a dû revoir certaines mises à jour, l'une ayant été jugée trop flagorneuse. Après le lancement de GPT-5, certains utilisateurs se sont plaints d'un modèle devenu plus froid et moins amical.

Patron d'OpenAI, Sam Altman avait lui-même évoqué un problème de personnalité à résoudre. Les ajustements visent donc à trouver un équilibre et à satisfaire une base d'utilisateurs aux attentes très diverses, en laissant à chacun le soin de définir ce qu'il souhaite.

Quels sont les enjeux derrière la personnalité des IA ?

La question du ton des chatbots dépasse la simple préférence utilisateur. Des risques de dark patterns peuvent être pointés du doigt. Des IA trop élogieuses ou approbatrices pourraient créer une forme de dépendance et nuire à la santé mentale des utilisateurs.

OpenAI a réaffirmé ses engagements en matière de sécurité pour les adolescents, notamment avec le déploiement du modèle GPT-5.2 qui intègre de nouvelles protections.