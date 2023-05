En raison d'une collecte jugée illégale de données d'utilisateurs, dont pour l'entraînement d'algorithmes d'IA, et l'absence d'un système de vérification de l'âge pour les mineurs, l'Autorité italienne de la protection des données avait décrété fin mars le blocage de l'agent conversationnel ChatGPT d'OpenAI.

Le régulateur italien avait donné à OpenAI jusqu'au 30 avril pour résoudre les divers problèmes et points reprochés. Finalement, ChatGPT a effectué son retour en Italie, mettant fin à son blocage temporaire pour des préoccupations de protection de la vie privée.

OpenAI déclare avoir résolu ou clarifié les problèmes soulevés. De son côté, l'Autorité italienne salue les mesures mises en œuvre par OpenAI.

Le compte n'y est pas tout à fait

Les mesures comprennent notamment une meilleure information sur le traitement des données, un formulaire en ligne pour demander une suppression des données personnelles en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur en Europe.

La Cnil italienne indique cependant qu'OpenAI doit encore se conformer à des demandes supplémentaires qui concernent en particulier l'implémentation d'un système de vérification de l'âge et une campagne d'information pour les Italiens.

OpenAI précise qu'un nouvel outil permettra de vérifier l'âge des utilisateurs lors de l'inscription, et souligne avoir publié dans son centre d'aide un article portant sur la collecte d'informations personnelles, ainsi que pour contacter son responsable du traitement des données au regard du RGPD.

Sous haute surveillance

" Nous reconnaissons les progrès accomplis par OpenAI pour concilier les avancées technologiques et le respect des droits des personnes, et nous espérons que l'entreprise poursuivra ses efforts pour se conformer à la législation européenne en matière de protection des données. "

L'Autorité italienne ajoute qu'elle poursuit des activités d'enquête sur OpenAI, y compris sous l'égide du groupe de travail mis en place par le Comité européen de la protection des données. En rappelant que la Cnil avait ouvert une procédure de contrôle à la suite de plusieurs plaintes en France.

OpenAI pourrait devoir faire bien plus encore dans le but de répondre à des critiques, et plus globalement avec l'encadrement législatif de l'IA générative qui se profile à l'horizon. Récemment, OpenAI a annoncé une sorte de mode incognito pour ChatGPT et l'arrivée d'un abonnement ChatGPT Business afin d'exclure l'exploitation des données pour l'entraînement des modèles d'IA.