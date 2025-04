En début d'année, OpenAI a introduit un outil de recherche approfondie directement dans ChatGPT. Cet agent IA a pour but d'analyser et de compiler des centaines de sources en ligne, puis de proposer un rapport complet et détaillé.

Deep Research s'appuie sur une version du modèle de raisonnement o3 qui est optimisée pour la navigation web et l'analyse de données. OpenAI met en avant une capacité à trouver des informations de niche et non intuitives qui nécessiteraient plusieurs étapes sur de nombreux sites.

Pour effectuer une tâche et répondre à une requête plus ou moins complexe, la recherche approfondie met de 5 à 30 minutes. Elle œuvre en arrière-plan avec des recherches sur le Web, en lisant du texte, des fichiers PDF ou des images, puis en synthétisant les résultats.

Une version pour soulager la puissance de calcul

Deep Research avec ChatGPT a d'abord été rendu disponible dans le cadre des abonnements payants de ChatGPT. OpenAI annonce désormais une mouture allégée qui sera également accessible avec la version gratuite de ChatGPT.

À la place du modèle o3, la recherche approfondie dans sa déclinaison « light » est alimentée par une version du modèle o4-mini moins gourmand en ressources… et donc moins onéreux pour OpenAI.

La version allégée de Deep Research est « presque aussi intelligente que la recherche approfondie que les utilisateurs connaissent et aiment déjà, tout en étant nettement moins chère à fournir », écrit OpenAI en ajoutant que les réponses seront généralement plus courtes.

Déploiement en cours

Lorsque les limites d'usage de la version originale de Deep Research seront atteintes par les utilisateurs payants de ChatGPT, il y aura une bascule automatique vers la version allégée. Pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT, le déploiement est en cours.