Une nouvelle fonctionnalité d'agent IA est introduite par OpenAI. Contrairement à Operator (research preview), deep research bénéficie d'emblée d'une intégration à ChatGPT. Se destinant à des tâches complexes, le nouvel outil effectue des recherches en plusieurs étapes sur internet.

La recherche approfondie s'appuie sur une version du modèle de raisonnement o3 qui est optimisée pour la navigation web et l'analyse de données. Selon OpenAI, il s'agit d'analyser et de synthétiser des centaines de sources en ligne afin de créer un rapport complet et détaillé. Le rapport comprend des citations des sources.

Deep research est en mesure « d'accomplir en quelques dizaines de minutes ce qui prendrait de nombreuses heures à un humain ». Une capacité de synthèse des connaissances qu'OpenAI replace pour la énième fois dans le contexte de son développement d'une intelligence artificielle générale.

Pas pour des réponses rapides

Pour terminer une tâche et répondre à une requête plus ou moins complexe, la recherche approfondie met généralement de 5 à 30 minutes. Elle œuvre en arrière-plan avec des recherches sur le Web, en lisant du texte, des fichiers PDF ou encore des images, puis en synthétisant les résultats.

Ultérieurement, le rapport généré dans la conversation comprendra des images, des visualisations de données et d'autres sorties analytiques dans le but d'offrir davantage de clarté.

La recherche approfondie est ainsi bien différente de la recherche « classique » dans ChatGPT qui se concentre sur des réponses rapides et extrait des informations du Web pour proposer un court résumé avec des liens vers les sources.

Des informations de niche et non intuitives

« Deep research est idéal pour les personnes qui effectuent un travail approfondi dans des domaines tels que la finance, la science et le droit, ainsi que pour les chercheurs et les acheteurs exigeants qui ont besoin de recherches approfondies, précises et fiables. »

OpenAI souligne en particulier la capacité à trouver des informations de niche et non intuitives qui nécessiteraient plusieurs étapes sur de nombreux sites. Deep research n'est toutefois pas totalement exempt d'hallucinations dans ses réponses et peut avoir du mal à faire la distinction entre des informations officielles et des rumeurs.

En outre, la recherche approfondie dans ChatGPT est actuellement très gourmande en matière de puissance de calcul. OpenAI planche sur une mouture plus rapide et plus efficiente.

Un accès restreint à deep research

Avec l'onéreux abonnement ChatGPT Pro (hors Royaume-Uni, Suisse et Espace économique européen), les utilisateurs ont accès à 100 tâches de recherche approfondie par mois. Cet accès sera ultérieurement étendu à l'échelle mondiale, puis aux abonnés ChatGPT Plus, Enterprise et Team.

Deep research est disponible via ChatGPT en version web. Les applications mobiles et sur ordinateur suivront par la suite.

Rappelons qu'avec l'abonnement Gemini Advanced, Google propose une fonctionnalité Deep Research (Gemini 2.0) pour une aide sur des recherches complexes et la compilation de rapports.