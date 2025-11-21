Après un déploiement pilote pour une poignée de pays il y a seulement quelques jours, OpenAI annonce le déploiement à l'échelle mondiale des discussions de groupe dans ChatGPT.

Sous réserve d'acceptation d'une invitation, jusqu'à 20 personnes peuvent participer. Tandis que les participants échangent entre eux, ChatGPT apporte son aide pour effectuer des recherches, résumer ou encore comparer des options.

Les paramètres personnels comme la mémoire restent toujours privés pour chaque utilisateur. Pour OpenAI, il s'agit de commencer à transformer ChatGPT en " un environnement collaboratif et multi-utilisateur. "

La fonctionnalité concerne les utilisateurs ChatGPT Plus, Pro et Free, partout où ChatGPT est disponible. Sur mobile, il faudra mettre à jour l'application Android ou iOS vers la dernière version pour rejoindre et utiliser les discussions de groupe.

-----

Actualité publiée le 14 novembre 2025

Dans le cadre d'un déploiement pilote, OpenAI propose des discussions de groupe directement intégrées à son agent conversationnel ChatGPT. Cette nouveauté est actuellement limitée au Japon, à la Nouvelle-Zélande, à la Corée du Sud et à Taïwan. Elle permet d'inviter l'IA au cœur des conversations à plusieurs.

L'objectif affiché est de transformer l'assistant personnel en un partenaire de collaboration, que ce soit pour des projets personnels ou des tâches professionnelles.

Jusqu'à vingt participants

Pour initier une discussion de groupe, l'utilisateur doit cliquer sur une icône représentant des personnes, que ce soit dans une conversation nouvelle ou existante. Il est possible d'inviter jusqu'à vingt participants en partageant un lien direct.

OpenAI précise que ces conversations sont totalement distinctes des discussions privées et que la mémoire personnelle de ChatGPT n'est jamais partagée avec les autres participants.

Pour les réponses, GPT-5.1 Auto sélectionne dynamiquement le modèle le plus adapté en fonction de la requête et du type d'abonnement de l'utilisateur qui interpelle l'IA.

De nouveaux comportements sociaux pour ChatGPT

OpenAI explique avoir spécifiquement enseigné de nouveaux comportements sociaux à ChatGPT. Ce dernier est capable de suivre le flux d'une conversation et de décider de manière autonome quand intervenir ou, au contraire, rester en retrait pour laisser les humains échanger.

Les utilisateurs peuvent cependant toujours solliciter ChatGPT en l'interpellant directement via une mention " ChatGPT " dans un message.

L'interaction prend en charge les émojis, tandis que les photos de profil des membres permettent de générer des images personnalisées, afin d'ajouter une dimension plus conviviale à l'échange.

Avec d'inévitables garde-fous

OpenAI insiste sur le contrôle donné aux utilisateurs. Chaque participant doit explicitement accepter une invitation pour rejoindre un groupe et peut le quitter à tout moment.

Des mesures de sécurité supplémentaires sont également mises en place pour les utilisateurs de moins de 18 ans, ce qui a pour effet de limiter automatiquement l'exposition aux contenus potentiellement sensibles pour tous les membres de la conversation.

Selon OpenAI, ce pilote n'est qu'une première petite étape vers le partage d'expériences sur ChatGPT.