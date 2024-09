Il y a quelques jours, OpenAI a annoncé que plus de 200 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, soit le double par rapport à novembre dernier.

La start-up américaine d'IA a en outre souligné que 92 % des entreprises du Fortune 500 ont recours à ses produits et que l'usage de l'API a doublé, depuis la sortie cet été du petit modèle GPT-4o mini qui est moins cher.

" Les gens utilisent désormais nos outils dans le cadre de leur vie quotidienne, faisant une réelle différence dans des domaines tels que la santé et l'éducation, qu'il s'agisse d'aider à accomplir des tâches de routine, de résoudre des problèmes difficiles ou de libérer la créativité ", avait déclaré le patron d'OpenAI Sam Altman (Axios).

ChatGPT pour les entreprises

Aujourd'hui, OpenAI communique sur de nouveaux chiffres au sujet du nombre d'utilisateurs payants de ses trois produits professionnels lancés au cours des douze derniers mois : ChatGPT Enterprise et ChatGPT Team pour les entreprises et les petites entreprises, ChatGPT Edu (universités).

Ils fédèrent plus d'un million d'utilisateurs professionnels payants dans le monde, contre 600 000 en avril 2024 (sans ChatGPT Edu à l'époque). OpenAI précise que ce sont des sièges (seats) payants, avec des entreprises qui disposent d'un nombre variable de licences selon leur taille et leurs besoins.

Selon OpenAI, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon sont les trois principaux marchés en dehors des États-Unis. " Plus de la moitié des seats ChatGPT Enterprise, Team et Edu se trouvent maintenant hors des États-Unis. "

Une étude menée auprès de 4 700 utilisateurs professionnels d'OpenAI révèle que les principales utilisations des compétences IA de ChatGPT comprennent la collecte d'informations, la rédaction et l'édition de contenu, la génération d'idées.

En marge d'une levée de fonds

La communication d'OpenAI intervient alors qu'une nouvelle levée de fonds est menée par la société de capital-risque Thrive Capital, avec la perspective d'une valorisation à plus de 100 milliards de dollars.

Hormis Microsoft - premier actionnaire d'OpenAI - qui mettrait encore la main à la poche, Bloomberg a rapporté qu'Apple et Nvidia discuteraient également d'un investissement.