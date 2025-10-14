Une fuite sur les réseaux sociaux suggère que Google pourrait annoncer son nouveau modèle d'IA, Gemini 3.0, dans quelques jours. Le document, bien que non vérifié, est jugé crédible et s'inscrit dans le cycle de développement rapide de Google, promettant des avancées majeures pour l'écosystème Android et au-delà, en pleine compétition avec ses rivaux comme OpenAI.

L'année 2025 a déjà été marquée par un rythme de développement soutenu pour Google. Après le lancement de Gemini 2.5 en début d'année, la firme de Mountain View a rapidement enchaîné avec les déclinaisons 2.5 Pro, Flash et Flash-Lite.

Cette accélération des cycles de production laissait présager une suite rapide, mais peu s'attendaient à une échéance aussi proche pour la troisième génération majeure de son modèle phare.

La fuite : que dit vraiment le document ?

L'origine de cette agitation est une image, partagée sur X (anciennement Twitter) par un utilisateur, qui dévoile ce qui ressemble à un calendrier marketing interne de Google.

Ce tableau liste plusieurs jalons de projet, et l'un d'eux attire particulièrement l'attention : une annonce prévue pour le 22 octobre 2025. Une note associée précise l'intention : être « aligné avec le moment du lancement de Gemini 3.0 (jalon marketing) ».

Cette mention lie donc explicitement cette date à une communication publique autour du nouveau modèle d'intelligence artificielle, suggérant au minimum une présentation officielle, si ce n'est une disponibilité immédiate pour certains partenaires.

Une source crédible malgré les pincettes d'usage ?

Comme pour toute fuite de cette nature, la prudence reste de mise. La source originelle du document est floue, et son authenticité ne peut être formellement confirmée.

Google, de son côté, n'a fait aucun commentaire. Toutefois, certains éléments, comme des des références à « gemini-beta-3.0-pro » et « gemini-beta-3.0-flash » sont déjà apparues dans les répertoires de code de Google, confirmant que le développement est bien actif.

Quels impacts pour l'écosystème Google et les utilisateurs ?

Le déploiement de Gemini 3.0 répond à la montée en puissance de la concurrence, que ce soit GPT-5 d'OpenAI, Claude 4.5 d'Anthropic ou Grok 4 de xAI. L'IA de Google est le moteur de nombreuses fonctionnalités intégrées à ses services les plus populaires.

Cette nouvelle itération est cruciale, car elle promet d'irriguer en profondeur tout l'écosystème Android, des assistants vocaux à la photographie computationnelle, en passant par les interactions applicatives.

Des capacités améliorées en matière de compréhension, de raisonnement et de rapidité sont attendues, ouvrant la voie à des intégrations plus complexes et à des expériences utilisateur plus fluides et proactives.

Google a cet avantage d'être fortement présent dans les smartphones avec Android et de pouvoir faire interagir ses services numériques avec l'IA. Difficile de passer à côté de Gemini dans les appareils mobiles hors iPhone / iPad, ce qui pourrait d'ailleurs nourrir les prochains griefs de position dominante contre la firme de Mountain View. Mais pour le moment, l'heure est à la conquête des utilisateurs et à la création de la masse critique qui rendra certains modèles d'IA incontournables par rapport à d'autres.