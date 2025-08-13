Sans annonce officielle de la part d'OpenAI, le nouvel abonnement payant ChatGPT Go est désormais officieux. Après des rumeurs à ce sujet, des indices supplémentaires ne laissent que peu de doute concernant un tel forfait moins cher.

La fuite principale provient de la page de tarification d'OpenAI et de la fiche de l'application ChatGPT pour Anrdoid sur le Google Play Store. Il est explicitement fait mention de ChatGPT Go aux côtés des autres abonnements Free (gratuit), Plus et Pro.

Le tarif indiqué pour ChatGPT Go est de… 399 roupies par mois. C'est le hic, l'abonnement ChatGPT Go semble cantonné l'Inde. Du moins, il est souligné une disponibilité uniquement dans certaines régions.

Pour peu ou pro 5 € par mois

Le tarif du forfait ChatGPT Go représente l'équivalent de moins de 5 dollars par mois et près de 4 € par mois. À titre de comparaison et en Inde, le forfait ChatGPT Plus est à 1999 roupies par mois (moins de 20 € par mois), tandis que ChatGPT Pro est à 19990 roupies par mois (moins de 200 € par mois).

Source image : @btibor91

En France, la grille tarifaire pour les abonnements ChatGPT est de 23 € par mois pour ChatGPT Pro et de 229 € par mois pour ChatGPT Pro.

Par rapport au forfait gratuit, ChatGPT Go est présenté comme un forfait avec davantage d'accès à des fonctionnalités populaires. Les éléments notables sont pour l'accès à l'upload de fichiers, à l'analyse de données, à la génération d'images et à la mémoire de ChatGPT.

Un ChatGPT pour toutes les bourses ?

Hormis l'Inde, il faut encore patienter pour connaître l'éventuelle liste d'autres pays éligibles à l'abonnement ChatGPT Go. Ce dernier s'inscrit dans une stratégie visant à séduire des utilisateurs aux besoins plus modérés, tout en les incitant à mettre la main à la poche.

Juste avant l'arrivée de GPT-5, le chatbot IA d'OpenAI a passé le cap de 700 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires. D'autres chiffres sont 5 millions d'entreprises clientes payantes et 4 millions de développeurs ayant recours à la plateforme API.