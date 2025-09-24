Après un lancement en Inde, OpenAI étend son offensive en déployant son nouveau forfait ChatGPT Go en Indonésie.

Proposé à 75 000 roupies indonésiennes par mois (moins de 4 € par mois), cet abonnement à bas coût se positionne comme une alternative accessible face à l'abonnement ChatGPT Plus, bien plus onéreux à 349 000 roupies indonésiennes par mois (moins de 18 € par mois).

Un abonnement plus puissant à prix mini

Pour ceux qui trouvent la version gratuite frustrante, mais le forfait Plus excessif, ChatGPT Go apparaît comme le juste milieu. Cette formule intermédiaire donne un accès étendu au modèle GPT-5.

Les utilisateurs bénéficient de limites d'usage considérablement augmentées : 10 fois plus de messages, 10 fois plus de générations d'images et 10 fois plus de fichiers à soumettre. La mémoire de l'IA est également doublée, permettant des conversations plus longues et des réponses plus personnalisées.

L'offre comprend aussi des outils puissants pour l'analyse de données avancée, ainsi que la possibilité de créer ses propres GPTs personnalisés.

La conquête des marchés émergents

La stratégie d'OpenAI est de s'imposer dans les pays en développement. L'Inde a servi de test grandeur nature et le succès fut immédiat, à en croire Nick Turley, vice-président de ChatGPT chez OpenAI.

« L'Indonésie est le deuxième pays où nous avons lancé ChatGPT Go, après l'Inde où le nombre total d'abonnés à ChatGPT a plus que doublé depuis son lancement il y a un mois ». Ce déploiement montre une volonté de ne pas laisser le champ libre à la concurrence, en adaptant le modèle économique aux réalités locales.

Malheureusement pour les utilisateurs européens, aucune information ne laisse présager l'arrivée de cet abonnement à bas coût dans nos contrées. « ChatGPT Go est actuellement disponible en Inde et en Indonésie. D'autres pays pourraient être éligibles ultérieurement », écrit seulement OpenAI.