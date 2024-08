Intégré nativement à ChatGPT pour la création d'images depuis fin 2023, le modèle DALL-E 3 d'OpenAI était toutefois réservé aux abonnés payants du chatbot IA. OpenAI annonce aujourd'hui son déploiement pour les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT.

" Ce déploiement s'inscrit dans la mission d'OpenAI qui ambitionne de rendre les outils d'intelligence artificielle accessibles à tous ", écrit OpenAI. La génération d'une image peut se faire avec un prompt pour décrire son sujet et son style.

Ce cadeau pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT arrive néanmoins avec une limite. Il est seulement possible de créer jusqu'à deux images par jour avec DALL-E 3. Rappelons au passage que la version gratuite de ChatGPT propose un accès à GPT-4o mini et un accès limité à GPT-4o.

Aussi avec Microsoft Designer

Avec plus de latitude, dont le choix de la taille d'une image et sans limite journalière, la création d'images sous l'égide de DALL-E 3 peut également se faire via l'outil Image Creator dans Microsoft Designer (avec un compte Microsoft) ou la version gratuite de Microsoft Copilot.

La création d'une image peut être accélérée grâce à une quinzaine de boosts. Pour des améliorations supplémentaires par jour, Microsoft aiguille vers l'abonnement payant Microsoft Copilot Pro.