Le nouveau chatbot Hyena est en train de se faire remarquer et pourrait bientôt dépasser le fameux ChatGPT d'OpenAI en termes d'intelligence et de performance.

Les résultats d'un test comparatif entre ChatGPT et Hyena sont surprenants : mais à qui revient la victoire ?

Alors, qu'est-ce qui fait la force de Hyena ? Tout d'abord, il faut savoir que cette IA est développée par une équipe de personnes expérimentées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Hyena peut accomplir tout ce que ChatGPT est capable de faire, mais avec un temps d'apprentissage plus court et une capacité de traitement des données plus élevée.

Ce nouveau talkbot pourrait bien révolutionner le paysage actuel de l'intelligence artificielle. Pour tester sa capacité de traitement, Hyena a été soumise à un test appelé "The Pile", une collection de textes de plus de 825 Go, soit l'équivalent de plus de 250 000 livres. Ses performances sont impressionnantes, car il obtient les mêmes résultats que ChatGPT avec moins d'entraînement et de traitement.

De plus, la complexité informatique de l'opération nécessaire dans Hyena est nettement moins importante que dans les modèles plus anciens tels que ChatGPT, ce qui lui permet de répondre à des défis de plus en plus complexes avec moins de puissance informatique. Hyena est donc plus efficace et pratique que les modèles plus anciens.

Une nouvelle norme ?

Lors d'un test mené par une équipe de scientifiques de l'université de Stanford et de l'institut canadien MILA, Hyena a ainsi obtenu un score équivalent à celui de ChatGPT sur The Pile, mais avec 20 % d'opérations informatiques en moins. Pour d'autres tâches, Hyena a obtenu des résultats égaux ou proches de ceux de ChatGPT, même si elle a été entrainée sur moins de la moitié des données.

Ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsque les exigences imposées à Hyena ont été augmentées (en lui demandant plus de données et en augmentant le compromis avec le temps), le programme a montré des performances supérieures.

Avec 2048 tokens (ou mots), Hyena est plus rapide que ChatGPT pour effectuer une tâche linguistique, mais lorsqu'il atteint 64 000 tokens, ses performances ont été multipliées par 100. Hyena pourrait ainsi bien devenir la nouvelle norme dans le secteur de l'intelligence artificielle.