Et si l'on pouvait accéder au secret intime des pensées et les décrypter pour les restituer sous forme de contenu ? Plusieurs entreprises high-tech y travaillent, que ce soit pour faciliter le contrôle de futures machines ou pour adapter l'humain aux progrès de l'informatique, avec en applications immédiates la possibilité de redonner à des personnes handicapées des capacités perdues ou jamais développées.

De façon plus sombre, on peut imaginer des scénarios futuristes où même les pensées ne seraient plus à l'abri d'une surveillance ou d'un contrôle extérieur. Si on est encore loin de ces possibilités, des chercheurs ont tout de même fait un grand pas en avant en développant un système permettant de traduire les pensées d'une personne sans qu'elle ne les exprime.

Les résultats sont publiés dans la revue Nature Neurosciences et décrivent un protocole d'"interface cerveau-ordinateur qui décode du langage continu à partir d'enregistrements non invasifs".

Interpréter l'imagerie pour en tirer du sens

Le procédé repose sur de nombreuses heures d'enregistrements de l'activité cérébrale de volontaires par imagerie médicale (ici en IRMf). Les variations d'activité des zones cérébrales en fonction de certaines tâches et à l'écoute de podcasts évocateurs de concepts créent une sorte de bibliothèque d'information qui a été reliée à une intelligence artificielle de type modèle de langage.

Ici, c'est un réseau neuronal GPT-1, une version moins avancée que ChatGPT (désormais en GPT-4) et proposée par OpenAI, qui a été utilisé pour relier les observations à la prédiction de l'activité du cerveau en fonction de certains mots ou phrases.

En faisant écouter des podcasts aux volontaires et en observant les variations d'activité cérébrale, l'IA a réussi à interpréter et reconstituer le sens de ce que les personnes écoutaient.

Mieux, même en demandant aux volontaires de s'imaginer leurs propres histoires, le système a permis de saisir les grandes lignes de leurs pensées et de les retranscrire en langage naturel.

Un outil du futur à surveiller dès maintenant

C'est une première étape dans la capacité à interpréter et deviner les pensées des individus, même si on est encore très loin de pouvoir l'appliquer concrètement. L'expérimentation nécessite en effet un équipement avancé et il s'agissait surtout ici de vérifier si des informations déjà connues pouvaient être détectées par l'imagerie et interprétées correctement par l'IA.

Cela nécessite d'avoir des sujets entraînés à cet exercice et il est pour le moment très facile de tromper le système en pensant à autre chose durant l'écoute des podcasts, par exemple.

Mais un perfectionnement du système permettrait à l'avenir de décoder les esprits et transcrire les pensées, avec ses aspects positifs mais aussi négatifs de surveillance de masse jusque dans les recoins les plus isolés de notre humanité.