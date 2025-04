Pour ChatGPT, OpenAI déploie une mémoire améliorée qui est annoncée plus complète. En plus des souvenirs enregistrés comme auparavant, elle peut référencer toutes les conversations entretenues dans le but de fournir des réponses plus pertinentes et encore mieux personnalisées.

OpenAI détaille ainsi que la mémoire de ChatGPT fonctionne désormais de deux manières. L'utilisateur demande de mémoriser des informations spécifiques à son sujet (les souvenirs enregistrés), tandis que l'historique des conversations regroupe les informations que ChatGPT recueille à partir des conversations passées et pour amender les futurs échanges.

Contrairement aux souvenirs enregistrés, il n'est pas possible de consulter directement les informations mémorisées par ChatGPT via l'historique des conversations. Néanmoins, OpenAI met en avant un contrôle de la mémoire de ChatGPT.

Une boîte noire ?

« Vous pouvez désactiver le référencement des souvenirs enregistrés ou de l'historique des conversations à tout moment dans les Paramètres. Si vous avez déjà désactivé la mémoire, ChatGPT ne consultera pas les conversations passées par défaut. »

OpenAI ajoute qu'un utilisateur peut demander à ChatGPT de modifier ce qu'il sait de lui dans une conversation, ou avoir recours aux discussions éphémères pour des conversations ne s'appuyant pas et ne mettant pas à jour la mémoire.

Mécaniquement, ChatGPT deviendra plus pertinent à mesure de son utilisation, dans la mesure où les nouvelles conversations s'enrichiront des précédentes interactions. Reste une nature de boîte noire de l'historique des conversations qui peut susciter des craintes.

Pour les utilisateurs payants et pas encore en Europe

Les améliorations de la mémoire dans ChatGPT sont pour le moment réservées aux abonnés payants Plus et Pro. Ultérieurement, elles concerneront ChatGPT Enterprise, Team et Edu. Il n'est pas fait mention de la version gratuite de ChatGPT.

En outre, le lancement fait l'impasse sur l'Espace économique européen, le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Cela devient une habitude, le temps de s'assurer d'une conformité avec les réglementations en vigueur.