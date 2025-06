Pour Sam Altman, il s'agit de sa fonction préférée de ChatGPT. Pour les utilisateurs gratuits, le patron et cofondateur d'OpenAI annonce la disponibilité de la mémoire du chatbot IA. En l'occurrence, la mémoire améliorée.

Les améliorations apportées à la mémoire de ChatGPT ont été introduites en avril dernier. Jusqu'à présent, elles étaient réservées aux abonnés payants ChatGPT Plus et ChatGPT Pro, et faisaient en outre l'impasse sur l'Europe.

En Europe (Espace économique européen), ainsi que Royaume-Uni, Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein, il n'y a pas d'activation par défaut. Le cas échéant, l'activation s'opère via Paramètres, Personnalisation, Mémoire et « Faire référence à l'historique des conversations ».

En version allégée pour les utilisateurs gratuits

Le déploiement est en cours et OpenAI indique que les utilisateurs gratuits de ChatGPT bénéficient d'une version allégée des améliorations de la mémoire, afin d'assurer une continuité à court terme entre les conversations.

« La mémoire pour les utilisateurs Plus et Pro de ChatGPT offre une compréhension à plus long terme de l'utilisateur », souligne OpenAI.

La fonction de mémoire permet à ChatGPT de référencer les discussions récentes dans le but de générer des réponses plus pertinentes et adaptées à l'utilisateur. Elle complète les éléments pour lesquels une mémorisation a été explicitement demandée.

ChatGPT dispose d'un mode éphémère

À noter que l'utilisateur garde la main pour la gestion des souvenirs et une désactivation de la mémoire de ChatGPT.

Par ailleurs, il est possible d'avoir recours à tout moment à un mode de chat éphémère pour une conversation qui n'apparaîtra pas dans l'historique. Dans ce mode, il n'y aura pas de mise à jour ou d'utilisation d'éléments mémorisés dans ChatGPT.