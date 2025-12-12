En marge de l'annonce de GPT-5.2, OpenAI a indiqué (The Verge) que le mode adulte de ChatGPT devrait être déployé au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Ce déploiement est conditionné à la mise en place d'un modèle robuste de prédiction de l'âge.

Que permettra ce mode adulte de ChatGPT ?

L'objectif principal est de " traiter les adultes comme des adultes ", selon les mots de Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui avait évoqué cette évolution il y a plusieurs semaines.

Cela signifie que les utilisateurs majeurs et vérifiés de ChatGPT pourront générer des contenus actuellement filtrés, dont des textes érotiques. Par ailleurs, les développeurs seront en mesure de créer des applications matures pour l'écosystème ChatGPT.

Un tel mode aura de fait une influence sur la personnalité de ChatGPT au fil des conversations.

Un prérequis indispensable

La protection des mineurs reste au cœur des préoccupations, notamment après des polémiques liées à la santé mentale. OpenAI souhaite éviter à tout prix que des contenus inappropriés soient accessibles aux moins de 18 ans.

The Verge rapporte qu'OpenAI en est actuellement aux premières étapes de test de son modèle de prédiction d'âge, conçu pour déterminer automatiquement quand appliquer certaines restrictions pour les utilisateurs mineurs.