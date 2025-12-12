La sortie de GPT-5.2 intervient dans un contexte de concurrence exacerbée. Des rapports internes ont révélé que Sam Altman, le patron d'OpenAI, avait déclenché un " code red " pour mobiliser les ressources de l'entreprise afin d'améliorer rapidement ChatGPT. L'arrivée de Gemini 3 de Google aurait eu un effet catalyseur.

Des ambitions professionnelles pour GPT-5.2

Avec cette nouvelle génération, OpenAI affirme avoir conçu ses modèles afin de " créer encore plus de valeur économique " pour les utilisateurs.

La suite GPT-5.2 est présentée comme plus performante pour des tâches concrètes comme la création de feuilles de calcul, la conception de présentations, l'écriture de code et la gestion de projets complexes en plusieurs étapes. Le modèle GPT-5.2 Thinking se distingue par sa capacité à atteindre des performances de haut niveau.

Sur le benchmark GDPval, qui évalue des tâches de travail intellectuel dans 44 professions, GPT-5.2 Thinking est le premier modèle d'OpenAI à atteindre un niveau expert, surpassant les professionnels humains sur plus de 70 % des tâches de travail intellectuel complexes. Et c'est encore davantage pour GPT-5.2 Pro.

Les améliorations sont également notables en programmation, avec un nouveau record sur SWE-Bench Pro, une évaluation rigoureuse du génie logiciel en conditions réelles. OpenAI peut ainsi faire valoir une comparaison avec Gemini 3 Pro (Google) et Claude Opus 4.5 (Anthropic).

Des améliorations techniques significatives

Au-delà des benchmarks, GPT-5.2 apporte des progrès sur la fiabilité et le raisonnement. OpenAI annonce une réduction des erreurs de 38 % (hallucinations ; GPT-5.2 Thinking) par rapport à la version précédente, rendant le modèle plus fiable pour la recherche, l'analyse et l'aide à la décision.

Le raisonnement sur de longs documents a aussi été amélioré, permettant au modèle de traiter et d'analyser des centaines de milliers de tokens avec une cohérence accrue.

Les capacités de vision du modèle ont été renforcées, avec des taux d'erreur réduits de moitié sur l'interprétation de graphiques ou la compréhension d'interfaces logicielles. Cela signifie que GPT-5.2 interprète plus précisément les tableaux de bord, schémas techniques et rapports visuels.

Enfin, la gestion des outils et des workflows complexes a été optimisée, permettant au modèle de gérer des workflows de bout en bout avec moins d'interventions manuelles, comme la résolution complète d'une demande de service client en plusieurs étapes.

Le déploiement de GPT-5.2 est déjà en marche

Le déploiement de la nouvelle gamme de modèles GPT-5.2 au sein de ChatGPT a commencé. Les utilisateurs des formules payantes (Plus, Pro, Business, Enterprise) sont les premiers servis. Pour la version gratuite de ChatGPT, ce sera jusqu'à 10 messages avec GPT-5.2 toutes les 5 heures.

Pour laisser le temps aux utilisateurs de s'adapter, les anciens modèles GPT-5.1 resteront accessibles pendant trois mois dans une section dédiée avant d'être retirés. Pour les développeurs, la plateforme API donne un accès immédiat aux nouveaux modèles, bien que la tarification soit plus élevée que pour GPT-5.1 (environ +40 %).

OpenAI souligne que les avancées sont le fruit de ses partenariats de longue date avec Nvidia et Microsoft. L'entreprise reconnaît cependant qu'il reste du travail à faire et se concentre sur la résolution de problèmes connus dans ChatGPT tels que les refus excessifs.