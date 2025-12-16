Sam Altman avait promis une évolution majeure pour cette fin d'année, mais il faudra ronger son frein quelques mois de plus. Le déploiement de la version débridée du célèbre agent conversationnel, capable d'aborder des sujets intimes ou complexes sans censure, prend du retard.

La direction préfère jouer la carte de la prudence absolue plutôt que de risquer un scandale médiatique impliquant des adolescents accédant à des contenus inappropriés. Ce report stratégique souligne la complexité de modérer une IA générative à grande échelle.

Pourquoi ce report soudain déçoit-il les utilisateurs ?

L'annonce a été faite par Fidji Simo lors de la présentation de GPT-5.2. Alors que beaucoup attendaient de pouvoir enfin "parler entre adultes" dès décembre, la responsable des applications a douché les espoirs en confirmant un glissement du calendrier vers le premier trimestre 2026. Ce délai supplémentaire n'est pas dû à un problème de génération de texte, mais bien à un impératif de sécurité. La firme refuse catégoriquement de lancer le service tant que les barrières ne sont pas infaillibles.

Ok this tweet about upcoming changes to ChatGPT blew up on the erotica point much more than I thought it was going to! It was meant to be just one example of us allowing more user freedom for adults. Here is an effort to better communicate it:



As we have said earlier, we are… https://t.co/OUVfevokHE — Sam Altman (@sama) October 15, 2025

La pression est immense sur les épaules d'OpenAI, qui ne peut se permettre le moindre faux pas. Il s'agit de garantir que seuls les majeurs pourront désactiver les filtres de sécurité habituels. Ce temps de développement additionnel servira à peaufiner les algorithmes de détection, car l'entreprise a choisi une approche technologique complexe plutôt qu'une simple vérification déclarative, jugée trop facile à contourner par des jeunes adolescents rusés.

Comment le système va-t-il vérifier votre identité ?

Oubliez la simple case "J'ai plus de 18 ans" que tout le monde coche sans lire. Pour accéder à cette nouvelle liberté, l'utilisateur sera soumis à une analyse comportementale poussée. Le système va scruter votre façon d'écrire, votre syntaxe, vos horaires de connexion et l'ancienneté de votre compte pour déterminer votre âge réel. C'est une méthode intrusive mais nécessaire pour éviter les dérives.

Si l'intelligence artificielle de ChatGPT a le moindre doute sur votre majorité, elle basculera automatiquement vers la version bridée et sécurisée. Dans certains pays, cette analyse invisible pourra être complétée par une demande de pièce d'identité via un tiers de confiance. L'objectif est de créer un environnement étanche où la protection de l'enfance ne repose pas sur la simple bonne foi de l'internaute.

Quels sujets seront enfin autorisés sans censure ?

L'idée n'est pas de transformer le chatbot en outil pornographique, mais de "traiter les adultes comme des adultes". Cette mise à jour permettra d'aborder des thématiques jusqu'ici taboues ou bloquées par les filtres de modération. On parle ici de discussions franches sur la sexualité, les relations intimes, ou encore des sujets liés à la santé mentale qui nécessitent une écoute sans jugement moralisateur préprogrammé.

Avec ce futur mode adulte, les utilisateurs pourront explorer des narratives plus crues ou des conseils plus directs. Sam Altman insiste sur le fait que cette fonctionnalité vise à offrir une liberté d'expression accrue pour ceux qui ont la maturité nécessaire, tout en gardant un espace "clean" par défaut pour le grand public. C'est un équilibre périlleux à trouver, qui justifie amplement les quelques mois d'attente supplémentaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le mode adulte sera-t-il disponible ?

Initialement prévu pour fin 2025, le lancement a été officiellement repoussé au premier trimestre 2026. Ce délai permet aux équipes techniques de finaliser les tests de sécurité concernant la vérification de l'âge.

Faudra-t-il envoyer sa carte d'identité ?

Pas systématiquement. Le système utilisera d'abord une IA prédictive basée sur votre comportement et votre style d'écriture. La vérification d'identité formelle ne sera demandée qu'en cas de doute ou selon les législations locales en vigueur.

Pourra-t-on générer du contenu pornographique ?

Non, l'objectif n'est pas de créer un générateur de contenu X. Le but est de permettre des conversations textuelles sur des sujets matures, la sexualité ou la santé, sans les filtres de censure habituels qui bloquent actuellement ces discussions.