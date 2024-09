OpenAI annonce le déploiement du très attendu mode vocal avancé de ChatGPT. S'appuyant sur les capacités audio natives de GPT-4o, il avait fait sensation lors de sa présentation au mois de mai dernier. La promesse est une interaction plus naturelle en gérant les interruptions d'une discussion, et plus encore avec la compréhension des émotions et des signaux non verbaux via une analyse du ton de la voix.

Dans le cadre d'une utilisation quotidienne limitée, l'arrivée du mode vocal avancé sur les applications Android et iOS concerne les utilisateurs de ChatGPT Plus et Team. Il se distingue par un écran avec un orbe bleu au centre, alors que c'est un cercle noir au centre pour la voix standard. Sachant que neuf types de voix sont proposés.

OpenAI souligne avoir amélioré la vitesse de conversation, la fluidité et les accents dans certaines langues. Tirant parti des aptitudes multimodales de GPT-4o, une fonctionnalité comme le partage de vidéo et d'écran lors d'une discussion avec ChatGPT fait pour le moment défaut.

Advanced Voice is rolling out to all Plus and Team users in the ChatGPT app over the course of the week.



While you’ve been patiently waiting, we’ve added Custom Instructions, Memory, five new voices, and improved accents.



It can also say “Sorry I’m late” in over 50 languages. pic.twitter.com/APOqqhXtDg — OpenAI (@OpenAI) September 24, 2024

Pas en encore pour l'Europe

Si OpenAI souligne la prise en charge d'une cinquantaine de langues, il est aussi précisé que le mode vocal avancé de ChatGPT n'est pas encore disponible dans l'Union européenne, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Suisse, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein.

Rien de rédhibitoire, l'intention affichée est bel et bien un débarquement en Europe et ailleurs. A priori, OpenAI fait preuve - comme d'autres avec l'IA générative et les données personnelles - d'une extrême prudence vis-à-vis de réglementations en vigueur, même si des points de vigilance en particulier ne sont pas détaillés.

Patron et cofondateur d'OpenAI, Sam Altman écrit seulement que " certaines juridictions nécessitent un examen externe supplémentaire. "