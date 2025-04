Introduit fin octobre dernier pour les abonnés payants de ChatGPT, le moteur de recherche ChatGPT Search est ultérieurement devenu accessible pour les utilisateurs gratuits du chatbot IA et sur l'ensemble des plateformes, voire même sans compte.

Symbolisé par une icône en forme de globe, ChatGPT Search permet à ChatGPT d'accéder à des informations en temps réel et d'aller chercher des réponses sur le Web. Elles contiennent des citations qui peuvent être explorées afin d'obtenir davantage de détails.

Toutes les sources citées et d'autres liens se retrouvent par le biais d'un bouton Sources à la fin d'une réponse. Les résultats de recherche obtenus peuvent inclure des images, des vidéos YouTube et d'autres contenus directement intégrés.

Plus de 41 millions d'utilisateurs en Europe

ChatGPT Search semble avoir le potentiel de concurrencer le moteur de recherche Google, sachant qu'OpenAI propose également une extension pour le navigateur Google Chrome. Elle permet de faire de ChatGPT Search le moteur de recherche par défaut du navigateur.

La recette fonctionne à en juger par les chiffres communiqués par OpenAI en vertu du règlement DSA (Digital Services Act). Dans l'Union européenne, le moteur de recherche web de ChatGPT compte en moyenne 41,3 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Ce gros chiffre couvre une période de six mois se terminant le 31 mars 2025. Pour le moment, il place ChatGPT Search sous le seuil critique des 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE.

Un proche statut de VLOSE pour le DSA

C'est à partir de 45 millions d'utilisateurs par mois dans l'UE qu'un moteur de recherche peut entrer dans la catégorie des très grands moteurs de recherche en ligne (VLOSE ; Very large online search engine).

Il incombe à un VLOSE de respecter les règles les plus strictes de la législation européenne sur les services numériques, notamment en matière de transparence, de profilage et de système de recommandation, d'analyse des risques systémiques et d'audits indépendants.

Pour le DSA, Google a déclaré 364 millions d'utilisateurs actifs par mois en Europe avec le moteur de recherche Google Search. Ce chiffre est de 119 millions pour Bing de Microsoft.