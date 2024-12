Au mois d'octobre dernier, OpenAI avait dévoilé une nouvelle interface Canvas. Elle permet de mieux travailler avec l'agent conversationnel ChatGPT sur des projets de rédaction et de codage qui nécessitent des modifications et des révisions.

Avec Canvas, ChatGPT dispose d'un espace de travail dédié et structuré en tenant compte du contexte. Il permet d'aller au-delà de la conversation textuelle usuelle et linéaire, offrant ainsi un outil de productivité et de collaboration plus abouti. Des sections précises d'un contenu peuvent être mises en surbrillance pour indiquer exactement sur quoi l'IA doit se concentrer.

Canvas propose des raccourcis pour des suggestions de modifications, ajuster la longueur d'un texte et son niveau de complexité, vérifier la grammaire, réviser le code, ajouter des logs ou encore convertir du code dans différents langages (JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++, PHP).

Également accessible aux utilisateurs gratuits de ChatGPT

Initialement introduite en bêta pour les abonnés ChatGPT Plus et Team, puis étendue à ChatGPT Enterprise et Edu, l'interface Canvas est désormais disponible pour l'ensemble des utilisateurs de ChatGPT, y compris les utilisateurs gratuits. Cette disponibilité s'inscrit dans le cadre d'une intégration native au modèle GPT-4o.

Canvas est aussi automatique selon sa pertinence

Actuellement, la disponibilité concerne la version web et l'application pour Windows de ChatGPT. Le « cadeau » d'OpenAI est accompagné de quelques nouveautés, notamment la possibilité d'exécuter du code Python directement dans Canvas et de laisser ChatGPT corriger les bugs en se basant sur les erreurs de la console.

Les émojis sont de la partie avec Canvas...

OpenAI signale également que Canvas pourra être utilisé avec les GPTs personnalisés. L'activation de Cavas sera par défaut lors de la création d'un nouveau GPT. Des améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour Canvas sont promises à court terme.