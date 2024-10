Quelques heures après sa grosse levée de fonds à 6,6 milliards de dollars, OpenAI introduit une évolution majeure pour l'interface de ChatGPT. Au nom de Canvas, elle est spécialement conçue pour offrir un espace de travail dédié à des projets d'écriture et de codage.

Canvas s'ouvre dans une fenêtre distincte et de manière automatique lorsque ChatGPT estime que cette interface est pertinente, même si une activation peut également être sollicitée dans un prompt.

Pour une tâche d'écriture, Canvas propose des raccourcis pour des suggestions de modifications, l'ajustement de la longueur d'un texte et de son niveau de complexité, la vérification de la grammaire.

Avec du codage, les raccourcis comprennent une révision du code, l'ajout de logs, la correction de bugs, le portage vers un langage de programmation (JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ ou PHP).

Prochainement pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT

" Avec Canvas, ChatGPT peut mieux comprendre le contexte de ce que vous essayez d'accomplir. Vous pouvez mettre en surbrillance des sections spécifiques pour indiquer exactement sur quoi vous voulez que ChatGPT se concentre ", explique OpenAI.

Canvas s'appuie sur GPT-4o, mais ne prend pas encore en charge les images, les uploads de fichiers, les conversations partagées, les GPTs ou des outils avancés qui seront disponibles ultérieurement. Le cas échéant, il faudra ainsi faire directement appel à GPT-4o.

Pour le moment, l'interface Canvas - qui fait notamment écho à la fenêtre contextuelle Artifacts d'Anthropic - est en bêta et disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Team, puis Enterprise et Edu la semaine prochaine. À l'issue de la bêta, les utilisateurs gratuits de ChatGPT seront servis.