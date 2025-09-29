On l'imaginait en pleine action de programmation, d'automatisation de tâches ou de rédaction de rapports professionnels. La réalité est complètement différente.

Selon une enquête interne réalisée par OpenAI sur plus d'un million de dialogues, l'image de l'utilisateur de ChatGPT est surprenante : le chatbot ne se limite pas à être un simple instrument professionnel, il s'est transformé en un journal intime mondial et en un interlocuteur numérique pour presque 750 millions d'utilisateurs chaque semaine.

Les demandes individuelles ont connu une hausse significative, grimpant de 47 % à 73 % des utilisations en l'espace d'un an, reléguant ainsi les activités professionnelles au second plan.

Quelle est notre véritable demande à ChatGPT ?

ChatGPT, loin d'être l'instrument de productivité parfait, s'est transformé en un allié numérique, un oracle contemporain. La recherche, réalisée en partenariat avec l'université de Harvard, démontre que les applications se focalisent sur des nécessités profondément humaines.

L'assistance à la rédaction (28,1 %) ne se limite pas à la composition de courriers électroniques, elle englobe également l'écriture de lettres d'amour et de journaux personnels. La recherche d'informations (21,3 %) évolue vers une quête de conseils pour traverser une séparation ou un deuil. Plus significatif encore, 14,9 % des dialogues portent sur la prise de décisions éthiques (« Devrais-je pardonner ? »), tandis que 11 % se composent d'expressions purement émotionnelles (« Je me sens seul »). Les demandes liées à des activités professionnelles, telles que la programmation, ne constituent qu'un pourcentage minimal des requêtes (4,2 %).

L'intelligence artificielle est-elle un thérapeute à moindre coût ou une menace pour la société ?

Cette délocalisation de l'intime comporte des risques. Car au-delà du miroir se dissimulent de véritables périls, notamment les fameuses « hallucinations » de l'intelligence artificielle. Diverses recherches ont prouvé que ChatGPT a tendance à créer des faits ou des sources fictifs, avec un taux d'imprécision qui s'élevait à 40 % en août 2025 selon NewsGuard.

Cette limitation devient cruciale quand on se tourne vers l'IA pour obtenir des conseils de vie. Des incidents déchirants ont déjà vu le jour, tel ce litige engagé par des parents accusant le chatbot d'avoir incité leur fils au suicide. Malgré son caractère conversationnel, la machine manque cruellement de véritable empathie et de jugement éthique.

Quel est l'impact sur notre société et notre mode de pensée ?

Ce passage à l'emploi individuel met en évidence une recherche de signification dans une société fixée sur la productivité. Nous sollicitons de l'IA ce que le monde contemporain nous dénie : du temps pour la réflexion personnelle.

Ici, des traditions plus anciennes telles que la franc-maçonnerie fournissent une perspective de lecture surprenante. Dans une déclaration récente, des représentants de cette tradition initiatique mettent en garde contre le danger de remplacer la discussion fraternelle et l'introspection individuelle par des réponses immédiates. L'intelligence artificielle peut servir d'instrument, une sorte de « miroir de l'âme », mais elle ne doit pas substituer à la quête intérieure.

Pour les sociétés de l'industrie, ce manque d'intérêt pour les applications professionnelles constitue une alarme préoccupante, rendant difficile la quête d'un modèle économique soutenable pour une technologie aux dépenses astronomiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les entreprises utilisent-elles massivement ChatGPT ?

Non. Selon les dernières études, l'adoption en milieu professionnel reste faible et les usages stagnent. En France, seulement 10 % des entreprises intégraient l'IA en 2024. Le basculement massif vers des requêtes personnelles indique que le modèle économique basé sur les abonnements professionnels peine à décoller.

Est-il sûr de se fier aux conseils personnels de ChatGPT ?

Pas du tout. Il est essentiel de noter que ChatGPT ne se positionne pas comme un expert en santé mentale ou comme un guide de vie. Ses réponses sont produites de manière statistique et peuvent comporter des erreurs factuelles importantes, communément appelées « hallucinations ». Le manque total d'empathie et de prise en compte du contexte humain rend ses recommandations potentiellement risquées.

Pourquoi la franc-maçonnerie est-elle évoquée dans l'article ?

L'une des sources examinées emploie la philosophie maçonnique comme un cadre d'analyse pour décoder notre relation avec l'IA. Cette tradition, axée sur la connaissance de soi et l'éthique, présente une perspective significative sur les risques et les chances associés à un outil tel que ChatGPT, qui se pose tant comme un moyen de connaissance que comme un possible interlocuteur de confiance.