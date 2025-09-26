OpenAI dévoile une nouvelle fonctionnalité pour son agent conversationnel IA. ChatGPT Pulse est disponible en preview pour les utilisateurs du forfait Pro sur iOS et Android. ChatGPT ne se contente alors plus d'attendre une requête, mais effectue des recherches de manière asynchrone pendant la nuit pour proposer un briefing matinal personnalisé sous forme de fiches visuelles.

Un assistant IA proactif

Le fonctionnement de ChatGPT Pulse repose sur une synthèse d'informations provenant de multiples sources. L'IA analyse l'historique des conversations et la mémoire de l'utilisateur pour identifier les centres d'intérêt et les projets en cours.

En activant les connecteurs, il est possible de lui donner accès à des applications comme Gmail et Google Agenda pour enrichir son contexte.

Chaque matin, ChatGPT Pulse (ou Pulse) livre ainsi entre cinq et dix cartes thématiques, comme un résumé de l'actualité sur un sujet précis ou des suggestions pour un voyage à venir.

Le contrôle sur les informations générées

OpenAI insiste sur le fait que l'utilisateur reste maître de ce que cet assistant proactif lui présente. Une fonction " curate " permet de demander explicitement des recherches pour le lendemain, comme un résumé des événements locaux pour le week-end.

De plus, un système de retours rapides (pouce levé ou baissé) permet d'affiner continuellement la pertinence des suggestions. " Votre guidage rend Pulse plus personnel et utile au fil du temps ", précise OpenAI.

La vision d'OpenAI pour l'avenir de ChatGPT

Pulse est décrit comme " la première étape vers un nouveau paradigme d'interaction avec l'IA ". L'ambition est de faire évoluer ChatGPT d'un outil que l'on consulte à une intelligence artificielle qui " accélère discrètement le travail et les idées qui vous importent ".

" Nous développons une IA qui nous permet au fil du temps d'offrir à chacun le niveau de soutien dont seuls les plus riches pouvaient jusque-là bénéficier. ChatGPT Pulse en est la première étape, disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs Pro, avec l'objectif d'étendre cette intelligence à tous ", déclare Fidji Simo, la nouvelle responsable des applications chez OpenAI.

Si la porte semble entre-ouverte pour un déploiement futur au-delà du forfait ChatGPT Pro, rappelons tout de même que ce forfait est à 229 € par mois...

À terme, OpenAI envisage des systèmes capables de rechercher, de planifier et d'entreprendre des actions utiles de manière autonome, en se basant sur les directives de l'utilisateur, transformant le rapport aux données personnelles et à la productivité.