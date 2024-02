Pour son agent conversationnel et interface d'IA générative ChatGPT, OpenAI ajoute une fonctionnalité de mémoire. Il s'agit pour le moment d'un test qui est proposé auprès d'un petit nombre de personnes, que ce soit avec la version gratuite de ChatGPT ou l'abonnement payant ChatGPT Plus.

Cette sorte de mémoire à long terme pour ChatGPT doit permettre de se souvenir des sujets abordés au cours des différentes conversations. Elle a pour but de rendre les échanges plus pertinents et fluides, sans besoin de répéter une information utile.

Un utilisateur peut demander à ChatGPT de se souvenir de quelque chose en particulier, l'interroger sur ce dont il se souvient, voire lui ordonner d'oublier. Une gestion de la mémoire peut également se faire par l'intermédiaire des paramètres.

Pour toujours plus de personnalisation

Alors que la mémoire de ChatGPT est désactivable à tout moment, OpenAI souligne qu'elle s'améliore au fil d'une sollicitation accrue. Les souvenirs sont conservés séparément de l'historique des conversations et ne sont pas liés à des conversations en particulier. La suppression d'une conversation ne les effacera pas.

Cette capacité de mémoire pour ChatGPT est différente des instructions personnalisées introduites l'année dernière, même si son utilisation pourra en rappeler certains aspects. Elle sera aussi intégrée de manière distincte dans les GPTs pour les versions personnalisées de ChatGPT.

" Nous prenons des mesures pour évaluer et atténuer les biais, et pour éviter que ChatGPT ne se souvienne de manière proactive d'informations sensibles, comme vos données de santé, à moins que vous ne le demandiez explicitement ", écrit OpenAI.