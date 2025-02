Le mode vocal avancé de ChatGPT a rapidement suscité l'enthousiasme et constitue une grosse évolution par rapport à la voix standard du chatbot IA d'OpenAI.

En s'appuyant sur les capacités audio natives du modèle GPT-4o, les conversations en temps réel sont plus naturelles et « humaines ». ChatGPT peut aisément gérer les interruptions dans le cadre d'une discussion et répondre avec l'intonation idoine, en analysant la voix de l'interlocuteur pour y détecter des émotions et des signaux non verbaux.

Arrivé fin 2024 en Europe, le mode vocal avancé de ChatGPT n'a toutefois pu être goûté qu'avec parcimonie par les utilisateurs gratuits, au gré de quelques essais autorisés et aléatoires.

Un mode vocal avancé gratuit avec GPT-4o mini

Désormais, OpenAI annonce que le mode vocal avancé symbolisé par un orbe bleu signe son arrivée pour tous les utilisateurs gratuits de ChatGPT.

« Nous déployons une version du mode vocal avancé alimenté par GPT-4o mini pour offrir à tous les utilisateurs gratuits de ChatGPT une chance de l'essayer quotidiennement sur toutes les plateformes », indique OpenAI.

Des limitations sont donc au programme pour une utilisation et un point à souligner est le recours au modèle GPT-4o mini qui permettra d'être moins énergivore. Cela étant, OpenAI assure que le résultat pour des conversations naturelles est similaire à celui obtenu avec GPT-4o.

Des avantages pour les abonnés payants de ChatGPT

Si les utilisateurs payants de ChatGPT pourraient se sentir lésés, OpenAI prend soin de préciser que les abonnés ChatGPT Plus continuent d'avoir accès au mode vocal avancé s'appuyant sur GPT-4o et avec une limite quotidienne qui est plus de cinq fois supérieure à la limite gratuite. Ils profitent en outre de l'accès à la vidéo et au partage d'écran.

Pour les abonnés ChatGPT Pro, c'est un accès illimité au mode vocal avancé (GPT-4o), ainsi que des limites plus élevées pour la vidéo et le partage d'écran par rapport aux abonnés ChatGPT Plus.