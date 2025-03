« Un modèle avec une personnalité améliorée et qui vous interrompra beaucoup moins. » C'est ce qu'annonce une chercheuse d'OpenAI en dévoilant des mises à jour pour le mode vocal avancé de ChatGPT.

Pendant les conversations en temps réel à haute voix, l'assistant IA devrait ainsi être plus agréable et réduire la fréquence de ses interruptions. Les utilisateurs pourront faire des pauses en parlant, sans être interrompus pour autant.

« Le mode vocal de ChatGPT vous interrompt désormais moins, ce qui vous permet de faire des pauses et de rassembler vos pensées. » Manuka Stratta propose une démonstration en vidéo.

Moins d’interruptions pour des conversations plus fluides

La mise à jour est susceptible de corriger un comportement de ChatGPT qui a pu irriter, même si le mode vocal avancé demeure bluffant. La bonne nouvelle est que depuis fin février dernier, il a été déployé pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT en s'appuyant sur le modèle GPT-4o mini.

Seuls les utilisateurs payants de ChatGPT auront par contre droit à l'amélioration de la personnalité pour un assistant IA présenté plus direct, engageant, concis, spécifique et créatif dans ses réponses lors des discussions vocales.

Rappelons par ailleurs que les abonnés ChatGPT Plus ont accès au mode vocal avancé s'appuyant sur GPT-4o et avec une limite quotidienne qui est plus de cinq fois supérieure à la limite gratuite, sans compter la vidéo et le partage d'écran.