Mercredi, OpenAI a dévoilé une mise à jour significative de son document Model Spec qui détaille le comportement attendu de ses modèles d'intelligence artificielle dans son API et dans l'agent conversationnel ChatGPT.

Dans une version beaucoup moins copieuse, ce document avait été introduit en mai 2024. La mise à jour en reprend les bases, mais selon OpenAI, elle renforce plusieurs de ses engagements pour « explorer, débattre et créer avec l'IA sans restrictions arbitraires ».

Le Model Spec n'est pas figé et continuera d'évoluer, y compris avec des contributions via des commentaires, tandis que des garde-fous restent bien évidemment en place dans le but de réduire des risques de préjudice.

Un peu de Grok dans ChatGPT ?

OpenAI insiste notamment sur un point. La version actualisée du Model Spec embrasse explicitement la liberté intellectuelle. « Dans un monde où les outils d'IA façonnent de plus en plus le discours, le libre échange d'informations et de points de vue est une nécessité pour le progrès et l'innovation. »

« L'assistant ne doit pas éviter ou censurer des sujets d'une manière qui, si elle est répétée à grande échelle, pourrait exclure certains points de vue de la vie publique », écrit OpenAI. Une telle déclaration peut être perçue comme une réponse à une pression politique sous l'égide de Donald Trump et l'adoption d'une liberté d'expression américaine.

S'il existe par ailleurs une interdiction pour tout contenu sexuel impliquant des mineurs, il est mentionné que du contenu sensible est autorisé dans des contextes appropriés. Un exemple cité est l'érotisme.

Une mise en application dès GPT-4.5

La publication de la mise à jour du Model Spec intervient alors que le patron d'OpenAI a présenté une feuille de route. Elle comprend le modèle GPT-4.5 (nom de code Orion), dont la sortie est prévue au cours des prochaines semaines.