Patron et cofondateur d'OpenAI, Sam Altman partage sur X une feuille de route pour le modèle GPT-4.5 (nom de code Orion) et le très attendu modèle GPT-5. Ils arriveront respectivement dans le courant des prochaines semaines et des prochains mois.

Via cet exercice de transparence à la forme inattendue pour Sam Altman qui est plutôt un habitué des messages énigmatiques, il souligne la volonté pour OpenAI de simplifier l'offre autour de ChatGPT. « Nous détestons le sélecteur de modèles autant que vous et nous voulons revenir à une intelligence unifiée magique. »

L'annonce d'unification implique que les modèles des séries " o " et " GPT " seront intégrés en un seul et même système capable d'utiliser tous les outils à disposition, et de décider par exemple quand effectuer un raisonnement approfondi ou agir rapidement.

GPT-5 prendra la place de tous les modèles

Une conséquence marquante de l'effort de simplification entrepris est qu'il n'y aura finalement pas de o3 en tant que modèle de raisonnement indépendant, alors qu'il était jusqu'à présent attendu pour ce premier trimestre 2025. Son intégration aura lieu dans ChatGPT et l'API d'OpenAI lors de la sortie de GPT-5.

Avant GPT-5, le modèle GPT-4.5 sera le dernier modèle n'utilisant pas la technique de chain-of-thought pour l'amélioration des capacités de raisonnement des grands modèles de langage. Sans intégration de raisonnement, le modèle GPT-4.5 constituera ainsi une sorte de transition vers un système plus polyvalent.

Reste la surprise du chef… l'abonnement gratuit de ChatGPT autorisera un accès illimité à GPT-5 dans sa version qualifiée de standard ou « niveau d'intelligence standard », sous réserve de seuils en rapport avec des abus potentiels. Pour les abonnements payants ChatGPT Plus et Pro, le niveau d'intelligence montera en gamme.

Une simplification devenue inévitable ?

Le changement de stratégie d'OpenAI est probablement aussi guidé par la question des coûts en matière de puissance de calcul. Un point souligné lors de la présentation de la recherche approfondie dans ChatGPT qui s'appuie sur une version du modèle o3 optimisée pour la navigation web et l'analyse de données.

ChatGPT devrait mieux s'adapter au contexte des requêtes, sans solliciter ce qui n'a pas besoin de l'être. « Nous voulons que l'IA fonctionne simplement pour vous », assure Sam Altman qui n'entre pas encore dans les détails concernant GPT-5.