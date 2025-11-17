Le problème agaçait les utilisateurs depuis des mois. Le tiret cadratin (tiret long) apparaissait partout : dissertations scolaires, e-mails, publications sur LinkedIn, ou encore service client.

Cette omniprésence a conduit à critiquer les rédacteurs, accusés de paresse et d'utilisation de l'IA. Inversement, des rédacteurs humains déploraient ne plus pouvoir utiliser un signe de ponctuation légitime sans être soupçonnés d'avoir recours à l'IA.

Un correctif pour une petite victoire

La solution n'est pas une correction globale du modèle. OpenAI a plutôt renforcé la capacité de ChatGPT à suivre les instructions. C'est via les instructions personnalisées dans les paramètres que l'utilisateur doit spécifier son refus du tiret cadratin.

" Si vous dites à ChatGPT de ne pas utiliser de tirets cadratins dans vos instructions personnalisées, il fait enfin ce qu'il est censé faire ! ", écrit sur X le patron d'OpenAI. Pour Sam Altman, il s'agit d'une petite, mais heureuse victoire.

En lien avec GPT-5.1 ?

Le correctif semble être une illustration des progrès de la personnalisation, potentiellement lié au récent modèle GPT-5.1 qui doit améliorer la situation pour le suivi des instructions.

Cependant, OpenAI n'a pas corrigé la tendance sous-jacente du modèle à favoriser la ponctuation pointée du doigt. Le correctif doit être appliqué utilisateur par utilisateur.

Pourquoi ChatGPT aime-t-il tant ce tiret ?

OpenAI n'a jamais expliqué la prédilection de ChatGPT pour le tiret long. Plusieurs théories circulent, dont le corpus de textes dans le domaine public pour l'entraînement des LLM..

D'autres théories aiguillent vers la surreprésentation du tiret cadratin dans des blogs sur la plateforme Medium.