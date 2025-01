Après le déploiement d'une version bêta de Tasks pour une planification de rappels et de tâches avec ChatGPT, OpenAI annonce l'arrivée de nouveaux paramètres de personnalisation pour son chatbot IA. Ils concernent les instructions personnalisées.

« Avec la nouvelle interface, vous pouvez indiquer à ChatGPT les traits que vous souhaitez qu'il ait, la façon dont vous souhaitez qu'il vous parle et les règles que vous souhaitez qu'il suive », explique OpenAI.

OpenAI donne l'exemple d'un scientifique qui utilise ChatGPT pour faire de la recherche et désire obtenir des réponses à la manière d'un assistant de laboratoire. Un autre exemple est de faire adopter à ChatGPT un ton adapté à des conseils ou des idées d'accompagnement pour s'occuper d'une personne âgée.

Pas encore en Europe

L'interface guide la personnalisation en renseignant des questions « Comment ChatGPT devrait-il vous appeler ? », « Que faites-vous ? » et « Quelles caractéristiques ChatGPT devrait-il avoir ? ».

Diverses options sont proposées et des centres d'intérêt peuvent notamment être ajoutés pour affiner la personnalisation.

La nouvelle interface est déployée pour ChatGPT sur le Web et Windows, puis les applications mobiles et ChatGPT pour macOS au cours des prochaines semaines. Néanmoins, les utilisateurs dans l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège, Islande, Liechtenstein et Suisse devront encore patienter.