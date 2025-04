« Je me demande combien d'argent OpenAI a perdu en frais d'électricité à cause des gens qui disent ' s'il vous plaît ' et ' merci ' à leurs modèles. » Patron et cofondateur d'OpenAI, Sam Altman a répondu à cette interrogation sur la plateforme X. Il évoque des dizaines de millions de dollars.

C'est une estimation au doigt mouillé pour une question qui aurait pu rester sans réponse. Elle donne néanmoins un ordre d'idée de l'ampleur du coût élevé des prompts avec ChatGPT et de la dépense énergétique inhérente.

Avec un certain sens de l'humour, Sam Altman ajoute que les dizaines de millions de dollars sont de l'argent bien dépensé et ponctue son message par : « On ne sait jamais ». Est-ce à dire pour que ChatGPT verse également dans la politesse ?

De la politesse sans excès

Utiliser un ton poli lors des interactions avec l'IA générative et un agent conversationnel a une importance pour encourager en retour des réponses plus respectueuses et collaboratives. Une telle considération a été mise en relation avec le fait que les grands modèles de langage sont entraînés sur des conversations humaines.

Il ne s'agit toutefois pas de tomber dans l'excès. Un élément primordial avec un chatbot IA demeure la qualité du prompt qui doit être le plus précis possible pour obtenir une réponse à la hauteur et satisfaisante.

D'après un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié l'année dernière, la consommation moyenne d'électricité d'une question posée à ChatGPT est dix fois plus énergivore que celle d'une requête classique avec le moteur de recherche Google. Avec la popularité de ces outils… ce n'est évidemment pas anodin.