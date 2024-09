Selon des documents récupérés par la presse américaine, OpenAi serait sur le point d'appliquer une nouvelle politique tarifaire à son service d'IA générative ChatGPT.

Le New York Times indique ainsi que les tarifs de ChatGPT pourraient plus que doubler dans les années à venir. Actuellement soutenue par 10 millions d'utilisateurs ayant souscrit à une formule payante à 20 dollars par mois, l'IA peine malgré tout à se montrer rentable au regard des couts considérables de fonctionnement nécessaires.

D'ici la fin de cette année, OpenAI aurait envisagé de faire grimper le tarif de GPT Premium de 2 dollars, pour amener la mensualité à 22$. Mais ce ne serait que le début puisque la stratégie validée par OpenAI serait d'augmenter progressivement les prix par plusieurs paliers pour atteindre 44 dollars mensuels d'ici 2029.

Cette stratégie est liée à la volonté d'OpenAI d'atteindre une valorisation de plus de 150 milliards de dollars avant 2030, objectif validé avec les investisseurs. L'objectif est d'atteindre une meilleure rentabilité dans les années qui s'annoncent.

Car pour le moment, OpenAI ne génère que 300 millions de dollars par mois avec les abonnements, alors que la startup anticipe 5 milliards de dollars de pertes sur son exercice fiscal.

Reste désormais à savoir si la stratégie à long terme d'OpenAI est viable. Car si certains utilisateurs sont prêts à débourser 20$ par mois pour profiter de ChatGPT Premium, ils seront beaucoup moins à pouvoir se permettre de débourser le double. Qui plus est, la concurrence s'intensifie sur le marché des IA conversationnelles et génératives, il faudra donc qu'Open AI trouve de sérieux arguments pour justifier de ces hausses tarifaires.

D'un autre côté, l'augmentation des prix devrait également permettre à OpenAI de réaliser plus facilement de nouvelles levées de fonds pour investir dans la recherche et développer des outils de plus en plus performants. L'objectif à terme de la société est simple : s'imposer en leader incontesté de l'IA.

Rappelons qu'à ce jour, on estime que le maintien de ChatGPT représente une dépense de 700 000 dollars par jour. Il devient donc nécessaire pour OpenAI de trouver de nouveaux financements pour éviter de stagner et de voir la concurrence s'installer plus durablement.