Avec ChatGPT, le test de la fonctionnalité Study Together se transforme finalement en Study Mode ou un mode pour étudier et apprendre. OpenAI annonce son déploiement pour les utilisateurs connectés aux offres Free, Plus, Pro et Team. Une disponibilité dans ChatGPT Edu suivra dans les prochaines semaines.

L'objectif affiché est de transformer l'agent conversationnel en un véritable professeur particulier. Un partenaire d'étude qui pousse à la réflexion.

Un tuteur IA qui ne mâche pas le travail

Au lieu de répondre directement à une question, ChatGPT engage la conversation. Il pose des questions socratiques, donne des indices et pousse l'utilisateur à réfléchir par lui-même, étape par étape. L'idée est de l'amener à construire son propre raisonnement pour trouver la solution. Fini le simple copier-coller de devoirs...

Cette approche a été développée en collaboration avec des enseignants et des experts en pédagogie. Pour OpenAI, l'outil encourage ainsi une participation active, gère la charge cognitive en distillant l'information et favorise la curiosité. C'est une démarche qui vise à apprendre quelque chose, pas juste à finir un exercice.

Comment ça fonctionne concrètement ?

Pour activer la fonctionnalité, il suffit de se rendre dans les outils de ChatGPT et de sélectionner « Étudier et Apprendre ». Une fois enclenché, le mode adapte ses leçons au niveau de l'utilisateur en évaluant ses compétences et en se basant sur les conversations précédentes, si la mémoire de ChatGPT est activée. Il est même possible de lui fournir des documents, comme des notes de cours ou des photos d'exercices, pour un accompagnement sur mesure.

Pour vérifier la bonne assimilation des connaissances, le Study Mode propose des quiz et des questions ouvertes, le tout accompagné de retours personnalisés. Les étudiants peuvent alors suivre leurs progrès et s'assurer qu'ils sont capables d'appliquer ce qu'ils ont appris dans de nouveaux contextes.

La flexibilité est en outre de mise, puisque le mode peut être activé ou désactivé à tout moment au cours d'une même conversation.

Un projet qui ne fait que commencer

Selon OpenAI, les premiers retours des étudiants universitaires, qui étaient la cible initiale, sont particulièrement positifs. Ils décrivent l'outil comme un assistant disponible 24/7 et un tuteur infatigable face aux questions posées, même sur des sujets complexes.

OpenAI indique que le Study Mode repose sur des instructions système personnalisées, ce qui peut entraîner quelques incohérences. Ce choix a été fait pour pouvoir itérer rapidement grâce aux retours des utilisateurs.

Avec pour avertissement que le mode peut comporter des erreurs, des améliorations sont déjà à l'étude, comme l'intégration de visualisations plus claires pour les concepts complexes, la mise en place d'un suivi des objectifs et une personnalisation encore plus poussée.