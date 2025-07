Baptisée « Study Together », une nouvelle fonctionnalité est en cours de test chez certains utilisateurs de ChatGPT. Elle pourrait notamment changer la manière dont les étudiants interagissent avec le chatbot IA d'OpenAI. Au lieu de simplement demander à l'IA de faire des devoirs, il s'agirait d'apprendre.

ChatGPT en professeur personnel

Avec « Study Together », pas de réponse toute faite à une question. Le chatbot se met en mode « professeur ». Il décompose les sujets complexes en concepts plus simples et interroge pour évaluer le niveau de compréhension.

Un utilisateur sur Reddit décrit l'expérience ainsi : « Il semble décomposer les concepts plus larges en sujets plus petits, puis pose des questions et enseigne. » L'idée est de créer un plan d'étude personnalisé et de guider pas à pas.

Une méthode pédagogique contre la triche

Cette approche pédagogique s'appuie sur une méthode d'enseignement basée sur le questionnement et le dialogue. Le but est de stimuler la pensée critique de l'utilisateur… qui peut être mise à mal à renfort d'IA. C'est en outre une réponse directe au problème croissant de la triche liée à l'IA.

En aidant les étudiants à réellement comprendre leurs cours, OpenAI espère sans doute encourager les bons usages de sa technologie. Une initiative qui n'est pas isolée et se retrouve avec Google pour « LearnLM » et Anthropic par le biais du « Learning Mode » de Claude for Education.

Un déploiement encore mystérieux

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible pour tous ? Le mystère reste entier. OpenAI n'a fait aucune annonce officielle.

Le déploiement semble se faire au compte-gouttes, touchant aussi bien des utilisateurs payants (ChatGPT Plus) que gratuits, ce qui suggère un test à grande échelle pour évaluer son efficacité.