On nous a toujours appris à être polis... Mais qu'en est-il lorsqu'on discute avec une intelligence artificielle ? Contre toute attente, se montrer trop courtois avec des modèles comme ChatGPT pourrait bien saboter vos requêtes et impacter négativement l'environnement. Oubliez vos bonnes manières, du moins pour un instant, et découvrez pourquoi votre façon de parler à l'IA doit changer.

Le piège des mots polis

L'un des principaux coupables est le mot "pouvez" en début de phrase, suivi d'autres formulations incertaines comme "pourriez-vous". En utilisant des phrases telles que « Pouvez-vous lister les tendances actuelles du marché du livre en 2025 ? », vous induisez une incertitude. L'IA, étant littérale, peut alors interpréter votre demande comme une question sur sa capacité, plutôt qu'une instruction directe. Elle pourrait même répondre « Oui, je peux ! » sans fournir la liste attendue, ou offrir des réponses génériques et hésitantes. Un chatbot n'a pas besoin de permission, il a besoin de clarté.

La puissance de la commande directe

La solution est étonnamment simple : remplacez la politesse par la précision. Au lieu de demander, ordonnez. Par exemple, reformulez « Pouvez-vous lister les tendances actuelles du marché du livre ? » en « Créez une liste des tendances actuelles du marché du livre. ». Commencer votre requête par un verbe d'action fort comme « Créer », « Résumer », ou « Lister », permet à l'IA de comprendre immédiatement l'action attendue. Non seulement cela garantit des réponses plus nettes et utiles, mais cela vous fait gagner du temps : l'IA ne perd pas un instant à déterminer si elle est capable de faire quelque chose, elle le fait.

Avec les chatbots, pas besoin de faire dans la dentelle et de demander des nouvelles de toute la famille.

Des mots à bannir pour des résultats optimaux

Au-delà de "pouvez" et "pourriez", d'autres termes affaiblissent vos requêtes. ChatGPT a même partagé une liste de règles pour formuler des instructions efficaces. Pour des réponses précises et sans ambiguïté, évitez :

Les incertitudes : Mots comme "peut-être", "il est possible que", "dans certains cas", ou "généralement parlant". Ils diluent l'impact de votre demande et empêchent une réponse directe.





Le superflu : Éliminez les mots qui n'ajoutent pas de valeur à votre message : "juste", "vraiment", "actuellement", "en fait", ou "en quelque sorte".





Les imprécisions : Ne pas utiliser de qualificatifs vagues sans contexte, comme "beaucoup", "plusieurs", "récemment", ou "souvent".





Ne pas utiliser de qualificatifs vagues sans contexte, comme "beaucoup", "plusieurs", "récemment", ou "souvent". Les excuses : Des phrases comme "Désolé, mais" ou "Je me trompe peut-être, mais" peuvent rendre la réponse de l'IA moins confiante.

L'impact caché de la courtoisie

Au-delà de la performance, un autre aspect souvent ignoré est l'impact environnemental. Chaque token supplémentaire consommé par l'IA lors de requêtes imprécises demande plus de ressources aux serveurs, qui utilisent de l'eau et de l'énergie. En étant plus concis et direct, vous contribuez également à une utilisation plus efficiente de ces technologies. De plus, contrairement aux humains, l'IA ne raisonne pas encore et ne perçoit pas la politesse. Son but est de fournir l'information la plus pertinente basée sur votre instruction.