Sans annonce officielle à ce sujet, OpenAI a déployé une application web ChatGPT Translate. Ce ChatGPT Traduction est accessible directement depuis une URL dédiée et ressemble beaucoup à Google Translate en apparence.

L'ajustement du style en valeur ajoutée, mais avec un hic

La principale valeur ajoutée de ChatGPT Translate ne réside pas nécessairement dans la traduction littérale, mais dans sa capacité à remodeler le texte final.

Sous la boîte de traduction, l'utilisateur trouve des options de raffinement en un clic pour demander un rendu naturel, adopter un style formel et professionnel, ou encore traduire de manière simple pour s'adresser à un enfant.

Ces commandes permettent ainsi d'ajuster le style du texte pour qu'il corresponde au public visé ou à la situation. Toutefois, les options redirigent vers l'interface complète de ChatGPT avec un prompt prérempli, ce qui n'est pas idéal pour le moment.

Des limites face à Google Translate

En l'état, ChatGPT accuse un retard fonctionnel par rapport à Google Translate. Ce dernier peut gérer la traduction d'images, de documents, d'écriture manuscrite, de sites web complets.

ChatGPT Translate se limite pour l'instant au texte, mais la page d'accueil mentionne un support futur pour les images, sans savoir si une redirection vers ChatGPT sera également un passage obligé.

La différence est aussi quantitative, avec Google Translate qui prend en charge plus de 240 langues, contre une cinquantaine actuellement pour ChatGPT Translate.

Une évolution à surveiller

Le lancement de ChatGPT Translate étant opéré relativement discrètement, des améliorations sont sans doute à prévoir. D'autant que l'apport de Gemini a commencé pour Google Translate.