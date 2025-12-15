Google a présenté une mise à niveau significative de Google Translate (Google Traduction), en y intégrant les capacités avancées de son modèle d'IA Gemini. Cette évolution se manifeste par trois améliorations clés.

Une traduction en temps réel plus universelle

Google lance une version bêta de la traduction vocale en temps réel, directement dans les écouteurs. Auparavant exclusive aux Pixel Buds, cette capacité devient compatible avec n'importe quelle paire d'écouteurs connectée à un smartphone Android.

L'expérience vise à être plus naturelle en préservant " le ton, l'emphase et la cadence de chaque locuteur " pour faciliter la compréhension.

Le déploiement initial concerne les États-Unis, le Mexique et l'Inde sur Android, avec plus de 70 langues prises en charge. Une arrivée sur iOS et dans d'autres pays est prévue pour 2026.

L'IA Gemini améliore la qualité des traductions

L'intégration du modèle Gemini permet à Google Translate de mieux saisir les subtilités du langage. L'application peut interpréter et traduire plus fidèlement des expressions complexes comme les idiomes, l'argot ou les tournures locales qui perdent leur sens dans une traduction littérale.

Google cite l'exemple de l'expression anglaise " stealing my thunder " (voler la vedette ou couper l'herbe sous le pied), qui sera maintenant traduite en capturant son sens réel plutôt que mot à mot.

Cette amélioration est déployée aux États-Unis et en Inde pour les traductions entre l'anglais et près de 20 langues, dont l'espagnol, le chinois et l'allemand, sur Android, iOS et le Web.

Des nouveautés pour l'apprentissage des langues

Google renforce également son volet dédié à l'apprentissage des langues. S'inspirant d'applications comme Duolingo, il propose des sessions personnalisées et apporte désormais des retours plus précis sur la prononciation lors des exercices.

Pour motiver les utilisateurs, une nouvelle fonctionnalité de suivi des séries (jours consécutifs de pratique) fait son apparition, rendant l'expérience plus ludique.

Cette fonctionnalité, encore en bêta, est étendue à près d'une vingtaine de nouveaux pays, et avec l'ajout de nouvelles paires de langues.